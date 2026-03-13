‘No estamos solos’: Steven Spielberg dice tener una ‘fuerte sospecha’ de que hay extraterrestres en la Tierra

El director Steven Spielberg volvió a hablar sobre uno de los temas que han marcado su carrera: la posibilidad de vida extraterrestre. Durante una conversación pública en el festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas, el cineasta reflexionó sobre su interés en los OVNIs y la idea de que la humanidad podría no estar sola. Sus comentarios llegan en medio de la promoción de su nueva película ‘Disclosure Day’, conocida en español como ‘El Día de la Revelación‘, un proyecto de ciencia ficción que explora el impacto global que tendría la confirmación de la existencia de alienígenas.

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¿Steven Spielberg cree que hay extraterrestres en la Tierra?

La pregunta surgió directamente durante el panel “The Big Picture with Steven Spielberg Live from SXSW”, donde el director fue cuestionado sobre si cree en la existencia real de extraterrestres.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

“No sé más que ninguno de ustedes, pero tengo la fuerte sospecha de que no estamos solos aquí en la Tierra en este momento, y he hecho una película sobre eso.”

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El cineasta explicó que su fascinación con la posibilidad de vida fuera de la Tierra viene desde la infancia. Para Spielberg, pensar que los humanos son la única civilización inteligente del universo no tiene sentido.

“Nadie debería pensar que somos la única civilización inteligente del universo. De niño, siempre pensé que no estábamos solos. Eso es obvio. La gran pregunta es: ¿Estamos solos ahora? ¿Hemos estado solos durante los últimos 80 años? ¿Hemos estado solos durante los últimos miles de años?”

Spielberg también recordó con humor que nunca ha tenido un encuentro cercano con un objeto volador no identificado, a pesar de haber hecho una de las películas más famosas sobre el tema.

“Hice una película llamada Encuentros Cercanos del Tercer Tipo; ¡ni siquiera he tenido un encuentro cercano, ni del primer ni del segundo tipo!”

¿Qué inspiró la película ‘Disclosure Day’?

El director explicó que su regreso al tema de los OVNIs fue impulsado por acontecimientos recientes relacionados con el fenómeno de los objetos voladores no identificados y los llamados fenómenos aéreos no identificados (UAP).

Entre ellos mencionó el reportaje publicado en 2017 por The New York Times sobre un programa secreto del gobierno estadounidense dedicado a investigar avistamientos, así como las audiencias celebradas en el Congreso de E.U. en las que denunciantes hablaron sobre estos fenómenos.

La nueva película ‘Disclosure Day’, producida por Universal, está protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth. La historia plantea un escenario en el que la humanidad recibe pruebas irrefutables de que los extraterrestres existen, lo que provoca pánico global y un fuerte impacto en distintas estructuras sociales.

Spielberg comentó que un anuncio de ese tipo podría sacudir profundamente las creencias de muchas personas.

“Creo que nuestra película sí toma en consideración esa dislocación social que podría ocurrir. Si se anunciara que existe interacción [con extraterrestres] que ha estado ocurriendo durante décadas, provocaría una alteración en muchos sistemas de creencias.”

Aun así, el director considera que no sería necesariamente un evento catastrófico.

Spielberg defiende el cine en salas y afirma que no piensa retirarse

Durante el evento en SXSW, Spielberg también aprovechó para hablar sobre el estado actual de la industria cinematográfica. El director defendió la experiencia colectiva de ver películas en salas frente al consumo doméstico en plataformas de streaming.

Imagen del documental ‘Spielberg’ (HBO)

El cineasta subrayó además que las salas de cine ofrecen una experiencia colectiva difícil de replicar en casa. Ver una película junto a otras personas, explicó, genera una conexión particular entre el público y la historia, así como una sensación de comunidad que se construye en el mismo momento en que todos reaccionan al relato.

Durante la conversación, Spielberg también comentó que continúa desarrollando nuevos proyectos, entre ellos un western que ha querido realizar desde hace muchos años. A sus 79 años, el director dejó claro que no tiene planes de retirarse de la industria y que sigue entusiasmado con la posibilidad de continuar haciendo películas.

‘Disclosure Day’ llegará a los cines el 12 de junio de 2026 y abordará las consecuencias globales que surgirían si la humanidad recibiera pruebas definitivas de que los extraterrestres existen.

Con información de The Hollywood Reporter.

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