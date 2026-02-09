Steven Spielberg habla de cómo ‘El Día de la Revelación’ es una película sobre lo que ‘no se puede explicar’

El primer avance de ‘El Día de la Revelación’ dejó más preguntas que respuestas. Fiel a su estilo, Steven Spielberg revela poco a poco los misterios que se ocultan detrás de su nueva película. Tras sorprender a la audiencia del Super Bowl LX con otro críptico trailer, el aclamado director dio sus primeras declaraciones sobre su cinta de ciencia ficción.

Spielberg hizo un breve repaso por su carrera para recordar a sus fanáticos que muchas de sus películas tratan sobre cosas que “no se pueden explicar”. ‘El Día de la Revelación’ continuará con este eje temático que atraviesa su obra y que servirá como el motor de una historia sobre lo sobrenatural y los extraterrestres.

Entérate: Jacob Elordi elogia a Margot Robbie como productora de ‘Cumbres Borrascosas’: ‘Lidera con amor y amabilidad’

Las revelaciones del nuevo avance de ‘El Día de la Revelación’

Steven Spielberg aprovechó el importante evento deportivo de este fin de semana para aumentar el misterio alrededor de ‘El Día de la Revelación’. La cinta protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell ha generado una gran expectativa, pues nadie sabe con certeza de qué trata.

El más reciente avance deja algo claro: los protagonistas de la cinta harán lo posible para revelar el mayor secreto de la humanidad. Tal como se insinuó desde el principio, la historia de ‘El Día de la Revelación’ estará relacionada con vida extraterrestre y, al parecer, retratará el impacto que la confirmación de este descubrimiento puede tener en la sociedad.

Emily Blunt en ‘El Día de la Revelación’ (Imagen: Universal Pictures)

Una periodista colaborará con un grupo de personas para revelar la existencia de otro tipo de vida en el planeta. Esto los pondrá en peligro, pues alguien quiere mantener la información en secreto. El avance cierra con la aparición de una nave extraterrestre, que promete ser uno de los momentos más épicos y vistosos de la cinta.

La sinopsis apunta a una película donde la humanidad se enfrenta a la certeza de no estar sola en el universo. Lo que comienza como una sospecha se transforma en una revelación capaz de alterar la vida de miles de millones de personas. La historia se centra en el impacto global de este descubrimiento desde varias perspectivas: gobiernos que intentan controlar la información y ciudadanos comunes que se enfrentarán a la incertidumbre.

Te interesa: ‘Harry Potter’: Warner Bros. promete que la serie será ‘el evento de streaming más grande de la década’

Steven Spielberg y el misterio de lo que no se puede explicar

A lo largo de su carrera, Steven Spielberg ha convertido el misterio en uno de sus pilares creativos, especialmente en sus películas de ciencia ficción. Desde ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’ hasta ‘E.T., el extraterrestre’, el director ha construido historias donde lo desconocido se manifiesta de formas diferentes.

Para el director, lo inexplicable —ya sean amenazas invisibles o presencias extraterrestres— funciona como el detonante perfecto para explorar el miedo, la curiosidad y el asombro humano. ‘El Día de la Revelación’ supondrá un regreso a esa fascinación por lo que no se puede explicar.

En declaraciones recogidas por ‘Bloody Disgusting’, Spielberg afirmó que siempre se ha sentido atraído por fenómenos que escapan a la lógica humana, un interés que ha guiado muchas de sus películas. Ha estado presente en amenazas como el tiburón de ‘Jaws’ hasta los encuentros con ovnis y vida extraterrestre de sus películas ya mencionadas.

El cineasta adelantó que ‘El Día de la Revelación’ girará en torno a las dudas y los misterios detrás de lo desconocido. Por ello, la incertidumbre y el asombro serán ejes centrales de la cinta. En cuanto al fenómeno extraterrestre, considera que la pregunta sobre si en realidad estamos solos es lo que motiva su nuevo proyecto.

“Siempre me han fascinado las cosas que no se pueden explicar, y he hecho muchas películas sobre cosas que no se pueden explicar, desde tiburones hasta platillos voladores. Las preguntas de la gente sobre lo que ocurre no solo en nuestros cielos, sino también en nuestros mundos, en nuestras realidades, han alcanzado una masa crítica de fascinación total entre la gente: ¿estamos solos o no? Y si alguien sabe que no estamos solos, ¿por qué no nos lo han dicho?”.

Un regreso a sus orígenes

‘El Día de la Revelación’ implicará un regreso de Steven Spielberg a sus raíces. Retomará el género que definió los inicios de su carrera y que le dio la fama internacional. La vuelta a la ciencia ficción marca un retorno a lo que muchos consideran la esencia real de su obra.

El cineasta colaboró con el guionista David Koepp, el director de fotografía Janusz Kaminski, el productor Adam Stockhausen y la leyenda de la música John Williams para dar forma a una propuesta que combina su sello clásico con una mirada contemporánea sobre el fenómeno de lo extraterrestre.

Por si te lo perdiste: ‘The Mandalorian & Grogu’: Por qué el nuevo tráiler se siente tan diferente a otros avances de ‘Star Wars’