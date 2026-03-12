Steven Spielberg, George Lucas y Kim Kardashian, entre las celebridades más ricas del mundo, según Forbes

El listado también incluye a cineastas como Peter Jackson y James Cameron, además de músicos y atletas

La revista Forbes publicó su lista anual de multimillonarios de 2026, y entre los nombres que aparecen en el ranking destacan varias figuras del entretenimiento global. Directores de cine, estrellas de la música, deportistas y empresarios mediáticos figuran entre las celebridades que han convertido su fama en fortunas de diez cifras. De acuerdo con el recuento de la publicación, un grupo selecto de artistas y atletas logró ingresar a la lista con patrimonios que superan los mil millones de dólares, consolidando una tendencia que combina popularidad, inversiones y control de negocios propios.

En total, Forbes identificó 22 celebridades multimillonarias cuya riqueza combinada alcanza 48.1 mil millones de dólares. La cifra representa un crecimiento respecto a 2025, cuando la publicación contabilizó 18 celebridades con una fortuna conjunta de 39 mil millones. El listado incluye nombres históricos de Hollywood, magnates de la música y figuras del deporte profesional que han sabido transformar su reconocimiento público en proyectos empresariales de gran escala.

Steven Spielberg (Imagen: Shutterstock)

¿Cómo define Forbes a una “celebridad multimillonaria”?

El criterio de Forbes para esta categoría se basa en una condición clave: las personas incluidas en la lista primero se hicieron famosas y después construyeron su riqueza. Bajo esta definición, el ranking se inclina principalmente hacia artistas y deportistas, quienes han expandido sus carreras hacia negocios, inversiones y propiedad intelectual.

La publicación explica que la lista no incluye figuras cuya fama proviene principalmente de su riqueza o de sus empresas. Por esa razón quedan fuera empresarios conocidos por su fortuna, incluso si son mediáticos.

El crecimiento del fenómeno también refleja cambios en la industria del entretenimiento. Según el análisis de Forbes, las celebridades actuales tienden a actuar cada vez más como propietarios y emprendedores, en lugar de limitarse a contratos laborales tradicionales. Esto se refleja en acuerdos comerciales, inversiones estratégicas y participación en compañías que multiplican su patrimonio.

Entre las incorporaciones más recientes a la lista de 2026 aparecen Beyoncé Knowles-Carter, Roger Federer, Dr. Dre y James Cameron, quienes se suman a celebridades que ya figuraban en años anteriores.

Hollywood domina el ranking

La industria del cine ocupa varios lugares importantes dentro del listado. Steven Spielberg encabeza la clasificación con una fortuna estimada en 7.1 mil millones de dólares. El director mantiene ingresos provenientes de franquicias cinematográficas como ‘Tiburón‘, ‘Jurassic Park‘ e ‘Indiana Jones‘, además de acuerdos que le permiten recibir una participación en la venta de boletos de los parques temáticos de Universal.

En el segundo lugar aparece George Lucas, creador de ‘Star Wars‘ e ‘Indiana Jones‘, con un patrimonio estimado en 5.2 mil millones de dólares. Gran parte de su riqueza proviene de la venta de Lucasfilm a Disney en 2012 por 4 mil millones de dólares en efectivo y acciones.

Otros cineastas incluidos en el ranking son Peter Jackson, director de ‘El Señor de los Anillos‘ y ‘El Hobbit‘, y James Cameron, responsable de éxitos como ‘Titanic‘, ‘Avatar‘ y ‘Avatar: The Way of Water‘.

La televisión también tiene presencia con Dick Wolf, creador de franquicias como ‘Law & Order‘, y Tyler Perry, quien ha construido su fortuna a partir de un catálogo de contenidos del que posee los derechos.

Hayden Christensen y George Lucas en el set de ‘La Venganza de los Sith’ (imagen: IMDb)

La lista completa de celebridades multimillonarias de 2026

Según Forbes, estas son las 22 celebridades que forman parte de la lista de multimillonarios de 2026 (patrimonio estimado al 1 de marzo de 2026):

Steven Spielberg — $7.1 mil millones George Lucas — $5.2 mil millones Michael Jordan — $4.3 mil millones Vincent McMahon — $3.6 mil millones Oprah Winfrey — $3.2 mil millones Jay-Z — $2.8 mil millones Taylor Swift — $2 mil millones Kim Kardashian — $1.9 mil millones Peter Jackson — $1.9 mil millones Magic Johnson — $1.6 mil millones Tiger Woods — $1.5 mil millones Dick Wolf — $1.5 mil millones Tyler Perry — $1.4 mil millones LeBron James — $1.4 mil millones Bruce Springsteen — $1.2 mil millones Arnold Schwarzenegger — $1.2 mil millones Jerry Seinfeld — $1.1 mil millones Roger Federer — $1.1 mil millones James Cameron — $1.1 mil millones Rihanna — $1 mil millones Beyoncé Knowles-Carter — $1 mil millones Dr. Dre — $1 mil millones

La presencia de cineastas, músicos y deportistas en el ranking confirma el peso económico del entretenimiento global. Para Forbes, el crecimiento del grupo demuestra cómo la fama puede convertirse en un activo empresarial capaz de generar imperios multimillonarios.

