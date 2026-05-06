Creador de ‘Mortal Kombat’ sueña con un crossover oficial con ‘Street Fighter’ y habla de la rivalidad entre franquicias

El creativo también reaccionó a la burla que hizo Andrew Schulz, de ‘Street Fighter’

La rivalidad entre ‘Mortal Kombat’ y ‘Street Fighter’ ha acompañado al género de peleas desde hace más de tres décadas, pero Ed Boon no parece verla como una guerra amarga. En plena promoción de ‘Mortal Kombat II’, el cocreador de la franquicia habló sobre la posibilidad de incluir algún día a un personaje de ‘Street Fighter’ en un videojuego de ‘Mortal Kombat’ y también reaccionó a la burla que hizo un actor de la nueva película rival durante The Game Awards 2025.

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¿Podría haber un personaje de ‘Street Fighter’ en ‘Mortal Kombat’?

Durante una entrevista con Collider por el estreno de ‘Mortal Kombat II’, Ed Boon fue cuestionado sobre qué personajes invitados le gustaría ver en futuras entregas del videojuego. La saga ya ha recibido a figuras del cine de acción, el terror y los cómics, como Freddy Krueger, Jason Voorhees, Leatherface, Alien, Predator, Rambo, Conan, Ghostface, RoboCop, Terminator, Peacemaker y Homelander.

‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

Boon explicó que muchos de los invitados que habría mencionado hace diez años ya terminaron apareciendo en la franquicia. Para él, ver a personajes como Rambo, Terminator, RoboCop o Ghostface dentro de ‘Mortal Kombat’ funciona como una especie de validación, porque vienen de películas que marcaron a varias generaciones.

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Aun así, todavía hay cruces que le gustaría ver. Uno de ellos sería especialmente llamativo para los fans de los juegos de pelea: un combatiente de ‘Street Fighter’ dentro de ‘Mortal Kombat’.

“Así que creo que todavía hay algunos. Me encantaría ver un personaje de Street Fighter en Mortal Kombat. Creo que sería genial. También soy un gran fan de Street Fighter. Hemos tenido al Joker, que era un personaje muy oscuro, pero también sería muy divertido ver a personajes de DC y Marvel.”

La burla de ‘Street Fighter’ contra ‘Mortal Kombat II’

La mención de ‘Street Fighter’ también llevó la conversación hacia The Game Awards 2025. En ese evento, el comediante Andrew Schulz, quien interpreta a Dan Hibiki en la nueva película de ‘Street Fighter’, hizo una broma dirigida al elenco de ‘Mortal Kombat II’.

Schulz fingió que el reparto de la cinta rival también estaba presente y luego remató:

“Es broma, no vinieron, no les importas, solo les importa el dinero.”

El comentario no cayó bien en todo el equipo de ‘Mortal Kombat II’. Todd Garner, productor de la película, respondió en X: “No paso por encima de otras para salir adelante”.

Ed Boon no guarda resentimientos

A diferencia de Garner, Ed Boon tomó el episodio con humor. El creativo dijo que no recordaba que todo el elenco hubiera participado en la burla y la ubicó dentro de la vieja competencia entre ambas sagas.

Póster de Chun Li en ‘Street Fighter’ (imagen: Legendary Pictures)

“¿Sabes qué? No recuerdo que todo el elenco lo hiciera. Creo que fue el tipo del micrófono, y olvidé su nombre. Pero ¿sabes qué? Esas cosas son solo parte de la rivalidad de tres décadas entre Mortal Kombat y Street Fighter.”

Boon añadió que no hay resentimientos y que, al final, le gustaría ver bien a ambas películas.

“Para mí, es simplemente divertido. Es entretenido provocar un poco a la gente. Desde luego, no hay resentimientos ni nada por el estilo. Así que, al final, creo que veremos, cuando se estrenen ambas películas, cómo les fue. Pero, sinceramente, me encantaría que a las dos les fuera bien, simplemente porque hay público para más, lo cual sería genial.”

‘Mortal Kombat II’ se estrena el 8 de mayo, mientras que ‘Street Fighter’ llegará el 16 de octubre.

Con información de Video Game Chronicle.

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