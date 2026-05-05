‘Mortal Kombat II’: Productor promete corregir lo que limitó a la primera película

La nueva película de ‘Mortal Kombat II’ está a punto de llegar a cines con una promesa clara para los fans de la franquicia: ser más grande, más sangrienta y más cercana al universo de los videojuegos que la entrega estrenada en 2021. La secuela, nuevamente dirigida por Simon McQuoid, buscará ampliar el alcance de una historia que en su primera parte quedó marcada por un contexto complicado, entre el estreno híbrido durante la pandemia, las restricciones de presupuesto y una recepción que, aun así, permitió abrir camino para una continuación.

También te puede interesar: ‘Mortal Kombat 2’: Co-creador del videojuego dice que el inicio lo hizo llorar y que la película no decepcionará a los fans

¿Por qué la primera película se sintió más limitada?

El productor Todd Garner habló recientemente sobre las condiciones en las que se hizo la primera película y sugirió que Warner Bros. no dimensionó del todo el potencial de la franquicia en ese momento. En entrevista con GamesRadar+, el productor explicó que el alcance reducido de ‘Mortal Kombat’ no fue una decisión puramente creativa, sino también una consecuencia del presupuesto disponible.

‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

“Francamente, en la primera película, el estudio no sabía lo que tenía entre manos. Así que estuvimos en esa lucha constante durante casi el 75% de la película, simplemente por culpa del presupuesto.”

También lee: ‘Es terrible’: Creador de ‘God of War’ critica la primera imagen de la serie de Prime Video

La declaración ayuda a entender una de las críticas que acompañaron a la cinta de 2021. Aunque la película apostó por la violencia gráfica, algunos fatalities y varios personajes conocidos del videojuego, buena parte de la acción se desarrollaba en escenarios acotados. Para una saga construida alrededor de reinos, torneos, guerreros sobrenaturales y combates extremos, esa escala podía sentirse corta.

Aun con esas limitaciones, la primera entrega tuvo un desempeño suficiente para justificar una secuela. Su estreno fue inusual: llegó en cines y streaming como parte de la estrategia híbrida de Warner Bros. durante la pandemia. Ese modelo no estuvo libre de problemas, incluida la piratería, pero también permitió que la película encontrara público en un momento difícil para los estrenos comerciales.

La secuela quiere abrir el universo de los videojuegos

Con ‘Mortal Kombat II’, el equipo creativo parece decidido a responder justo a esa sensación de película contenida. Todd Garner adelantó que esta vez la intención fue llevar la historia a una escala más reconocible para quienes conocen el material original.

“Esta vez, realmente queríamos asegurarnos de ir a todos los diferentes reinos que la gente conoce.”

Ese cambio es importante porque la secuela ya no solo depende de presentar a sus campeones principales. Ahora, la película incluye elementos que los seguidores de la franquicia esperaban ver con mayor fuerza: el torneo, la amenaza de Shao Kahn, la presencia de otros reinos y la llegada de personajes favoritos como Johnny Cage, interpretado por Karl Urban.

La sinopsis oficial plantea que los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por Johnny Cage, deberán enfrentarse en una batalla brutal para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, cuya amenaza pone en riesgo la existencia del Earthrealm y sus defensores. La descripción apunta a una secuela más directa en su relación con la mitología del videojuego, donde el conflicto ya no parece limitarse a preparar el terreno, sino a mostrar el enfrentamiento que muchos esperaban desde la primera película.

Reparto, estreno y nuevos personajes

‘Mortal Kombat II’ contará con el regreso de varios nombres de la película anterior, entre ellos Lewis Tan como Cole Young, Ludi Lin como Liu Kang, Jessica McNamee como Sonya Blade, Mehcad Brooks como Jax, Josh Lawson como Kano, Tadanobu Asano como Lord Raiden, Joe Taslim como Bi-Han y Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi/Scorpion.

Adeline Rudolph en ‘Mortal Kombat 2’ (imagen: EW)

A ellos se suman incorporaciones importantes para la nueva entrega. Karl Urban encabezará una de las apuestas más visibles como Johnny Cage, mientras Adeline Rudolph aparecerá como Kitana, Tati Gabrielle como Jade, Damon Herriman como Quan Chi y Martyn Ford como Shao Kahn. El reparto también incluye a Chin Han, quien vuelve como Shang Tsung.

La película fue escrita por Jeremy Slater, con base en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias. Además, cuenta con producción de Todd Garner, E. Bennett Walsh, James Wan, Toby Emmerich y Simon McQuoid.

El estreno de ‘Mortal Kombat II’ está programado para el 8 de mayo de 2026 en cines e IMAX de Norteamérica, mientras que su lanzamiento internacional comenzará el 6 de mayo de 2026. Para una franquicia que siempre ha vivido entre la violencia exagerada, el espectáculo y el fan service, la secuela llega con una tarea concreta: demostrar que el cine por fin puede mostrar el verdadero tamaño de ‘Mortal Kombat’.

Con información de Bleeding Cool.

No te vayas sin leer: ‘The Last of Us’: Actriz original de Ellie en los videojuegos responde a las críticas contra la segunda temporada

