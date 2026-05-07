Eric Kripke, creador de ‘The Boys,’ responde a quien critica la temporada 5 por tener ‘episodios de relleno’: ‘Estoy recibiendo muchas quejas’

La recta final de The Boys acaba de abrir una pelea curiosa entre su creador y una parte del público. A pocos episodios del cierre definitivo, Eric Kripke salió a defender la temporada 5 de quienes aseguran que la serie perdió ritmo por dedicar demasiado tiempo al desarrollo de sus personajes.

Eric Kripke envía un mensaje

La queja principal contra la temporada final de The Boys es que hay “muchos episodios de relleno”. Durante una nueva entrevista con TV Guide, el showrunner explicó que ninguna de las grandes decisiones del cierre funcionaría sin detenerse antes en todas esas heridas y relaciones que mueven a sus protagonistas.

“Ninguna de las cosas que ocurren en los últimos episodios importará si no desarrollas a los personajes. Estoy recibiendo mucho descontento en línea, por decirlo de manera amable. Y yo pienso: ‘¿Qué esperan? ¿Esperan una enorme escena de batalla en cada episodio?'”

Karen Fukuhara, Karl Urban y Erin Moriarty en The Boys (Foto: Prime Video)

Para Kripke, llamar “relleno” a un episodio centrado en personajes es como negar una de las bases de la televisión y los vericuetos de la construcción de historias. The Boys siempre ha tenido mucha sangre y sátira política, pero el verdadero veneno vive en la fractura moral de sus criaturas.

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El showrruner recalcó que cada un de los personajes necesita espacio para respirar antes de entrar al choque final contra Homelander y el imperio enfermo de Vought.

“En ningún momento, mientras escribíamos esto, pensé: ‘Ah sí, estamos haciendo episodios de relleno. Así que da igual’. Todos creíamos en ese momento que realmente estábamos desarrollando detalles importantes de los personajes. Tenemos algo así como 14 personajes, quizá 15. Y siento que les debo a todos eso, porque la televisión gira en torno a los personajes. Les debo desarrollarlos, humanizarlos y profundizar en sus historias.”

Kripke fue más lejos al señalar que hubo movimientos enormes en la temporada, aunque no todos tomaron la forma de es pelea ruidosa que muchos esperaban:

“Al parecer, solo porque no se trata de la trama, la gente dice: ‘¡No pasó nada!’. Y yo pienso: ‘¿Cómo que no pasó nada?’. Pasaron las cosas más locas y más importantes. Solo que no era alguien disparándole a otra persona y haciendo ‘pew, pew, pew’. Y si eso es lo que quieren, entonces simplemente están viendo la serie equivocada.”

¿Cuándo se estrenan los siguientes capítulos de The Boys?

Antony Starr como Homelander (Foto: Prime Video)

La temporada 5 de The Boys estrenó sus dos primeros episodios en Prime Video el 8 de abril. Después, Amazon continúa los capítulos restantes de forma semanal, una estrategia de cajón que mantiene la relevancia de la serie en internet. La serie todavía tiene dos episodios pendientes. El capítulo 7 llegará el 13 de mayo y el episodio final se estrenará en Prime Video el 20 de mayo.

La temporada comenzó después de los hechos de Gen V y presenta un mundo mucho más sometido al poder de Homelander. Billy Butcher, por su parte, conserva la carta terrible de un virus capaz de matar a los Supes.

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Chace Crawford, Laz Alonso, Tomer Capone y Colby Minifie regresaron para esta última vuelta. La temporada también nos trajo de vuelta a Jensen Ackles como Soldier Boy, el personaje que mantiene una relación amarga con Homelander.

¿El final llegará a cines?

El episodio final de The Boys tendrá funciones especiales en salas 4DX de Estados Unidos y Canadá el 19 de mayo, un día antes de su llegada a Prime Video. La función será un evento de una sola noche y el episodio durará cerca de una hora.

Aunque la serie madre termina con su quinta temporada, Amazon todavía continuará expandiendo la franquicia mediante spin-offs y personajes ya presentados en este mundo.

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