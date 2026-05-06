Actriz de ‘The Boys’ explica la muerte que dejó helados a los fans en el episodio más reciente

La temporada final de ‘The Boys’ sigue acelerando el cierre de su historia con episodios cada vez más duros para sus personajes principales y secundarios. A solo tres capítulos del final de la serie, el episodio 5, titulado ‘One-Shots’, cambió momentáneamente su estructura para revisar distintas piezas del tablero, pero terminó dejando una de las muertes más comentadas de esta última etapa.

También te puede interesar: Creador de ‘The Boys’ quiere reunir a los personajes de ‘Gen V’ en un spinoff tras cancelación de la serie

¿Qué pasó en el episodio más reciente de ‘The Boys’?

El episodio ‘One-Shots’ se construye a partir de varias viñetas centradas en personajes como Firecracker, Black Noir, Sister Sage, Soldier Boy y Terror, el perro de Butcher. Aunque el formato parece más fragmentado que el de otros capítulos, la entrega termina siendo clave para el avance de la temporada.

Protagonistas de ‘The Boys’ en el tráiler de la temporada final (imagen: Amazon)

El momento que más ha generado conversación es la muerte de Firecracker, interpretada por Valorie Curry. Después de expresar ante Soldier Boy sus dudas sobre la supuesta divinidad de Homelander, el personaje es traicionado. Soldier Boy informa directamente a Homelander sobre esa falta de lealtad y, más tarde, Firecracker queda frente a él en su departamento.

También lee: ‘The Boys’: Eric Kripke dice que Donald Trump arruinó los chistes de Homelander

Según lo mostrado en el episodio, Homelander primero decide despedirla. Firecracker todavía pudo haberse marchado, pero su intento desesperado por defenderse y recuperar su lugar termina sellando su destino. Homelander la mata al estrellar su cabeza contra una estatuilla de águila, una imagen que varios espectadores han leído como una de las más violentas y simbólicas de la temporada.

Valorie Curry sabía que Firecracker iba a morir

En entrevista con ScreenRant (vía Fiction Horizon), Valorie Curry explicó que sabía desde el inicio que Firecracker no sobreviviría. Lo que desconocía era la forma exacta en que ocurriría su muerte. La actriz contó que Eric Kripke, creador de ‘The Boys’, le había dejado claro que el papel del personaje dentro de la historia estaba ligado a una idea muy específica.

“Siempre supe que iba a morir, y eso se debe a que Eric Kripke dejó bastante claro desde el principio que parte de su papel en la trama general de la serie era explorar ese meme de ‘los leopardos no se comerán mi cara’. ¡Así que, en algún momento, los leopardos tendrán que comerse su cara!”

Valorie Curry también señaló que no sabía cuánto tiempo duraría Firecracker en la temporada final, especialmente porque el personaje ya parecía estar cerca de la muerte al final de la cuarta temporada. La actriz dijo que agradece que su salida no haya ocurrido por el deterioro provocado por la medicina que tomaba, sino como parte de un arco más amplio.

“Sabía que iba a morir, y realmente no tenía ni idea de cómo. De verdad que no tenía ni idea. Le pregunté cuando íbamos a retomar la producción de la quinta temporada: ‘¿Cuánto tiempo voy a durar?’. Porque al final de la cuarta temporada está al borde de la muerte. Me alegra que no haya sido la medicina lo que la mató, y me alegra que haya tenido este arco argumental, para que pudiéramos ver más allá de la máscara con Firecracker.”

Valorie Curry como Firecracker en la temporada 4 de ‘The Boys’ (imagen: Amazon Prime Video)

Una muerte ligada a la lealtad y al fanatismo

La caída de Firecracker funciona como una consecuencia directa de su cercanía con Homelander. El personaje renunció a buena parte de sus creencias, su comunidad y su identidad para mantenerse dentro de ese círculo de poder. Cuando empieza a dudar, el sistema al que sirvió la elimina sin contemplaciones.

Eric Kripke también habló con The Hollywood Reporter sobre la escena en la que Firecracker denuncia públicamente al pastor que la crió, una secuencia que consideró una de las mejores actuaciones de la serie. De acuerdo con el creador, siempre estuvo planeado que el personaje perdiera todo aquello que le importaba antes de morir a manos de Homelander.

La muerte también refuerza el lugar de Soldier Boy en esta etapa final. Su traición a Firecracker no nace de un conflicto emocional profundo, sino de su indiferencia hacia ella y de su vínculo más complejo con Homelander. Con el final de ‘The Boys’ programado para el 20 de mayo, el episodio deja claro que la serie todavía está dispuesta a sacrificar personajes importantes antes de su cierre definitivo.

No te vayas sin leer: ‘The Boys’: Por qué Tomer Capone, actor de Frenchie, está siendo criticado en redes