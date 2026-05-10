‘Un Lugar en Silencio Parte III’ inicia filmaciones: Todo lo que sabemos sobre la secuela con Cillian Murphy y Emily Blunt

El camino hacia Un Lugar en Silencio Parte III es más corto que nunca. Esta mañana se reporta el comienzo de filmaciones para la tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción que sacudió al mundo en 2018. La propuesta incluirá a los rostros ya conocidos del lore, pero también algunas integraciones nuevas.

El camino del éxito

Todo comenzó hace unos años, cuando John Krasinski presentó una historia de aventuras protagonizada por una familia que debe sobrevivir a la invasión alienígena que menguó la Tierra. Las criaturas ocupantes tienen un rasgo particular: son sensibles a todo tipo de sonidos y atacan a cualquier emisor en su camino. Esta situación obliga a los seres humanos a sobrevivir en medio de un silencio perpetuo.

Este argumento simple pero atractivo le valió millones de dólares a las mentes detrás. Un Lugar en Silencio de 2018 recaudó 340 millones de dólares a nivel global, pero lo más sorprendente fue que partió de un presupuesto de tan solo 17 millones de dólares, número increíblemente modesto en comparación con los resultados en taquilla.

Emily Blunt en Un Lugar en Silencio Parte II

Un Lugar en Silencio Parte II reunió 297 millones, no tan maravilloso pero sólido. Finalmente, la precuela, Un Lugar en Silencio: Día Uno, con Lupita Nyong’o y Joseph Quinn, logró 261 millones en todo el mundo. Aunque no obtiene los ingresos masivos de películas producidas por los grandes estudios de Hollywood, la saga A Quiet Place sí logró reconocimiento mundial a partir de propuestas que no requirieron cientos de millones de dólares para hacerse realidad. Y ahora es tiempo de materializar un nuevo sueño.

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Un Lugar en Silencio Parte III comienza su filmación

A través de su perfil en Instagram, John Krasinski, quien posee 4.8 millones de seguidores, confirmó el inició de filmación. El actor y director de 46 años, quien también está casado con la actriz y protagonista, Emily Blunt, compartió la imagen de una claqueta en primerísimo plano, con un fondo en el que parece estar el Arco de Triunfo de París.

Sobre esta tercera parte, sabemos que Krasinski volverá como director, guionista y productor después de muchos años. Recordemos que la segunda parte llegó a salas de cine durante la pandemia, en 2020, y que la precuela, Un lugar en Silencio: Día Uno, contó con la dirección de Michael Sarnoski (Pig, The Death of Robin Hood).

En cuanto al elenco, Parte III contará con los conocidos talentos de Cillian Murphy, Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe. Además, se unen nuevos rostro como Jack O’Connell (visto y aclamado en Pecadores y 28 Años Después: El Temblo de Huesos), Katy O’Brian (The Mandalorian) y Jason Clarke (Terminator Génesis).

Un Lugar en Silencio Parte II

Sobre el argumento, John Krasinski fue cuidadoso y no liberó detalles sobre el tema. Aunque su pie de foto en Instagram solamente dice “¡Aquí vamos!”, el hecho de que en el fondo luzca el monumento histórico parisino, nos hace pensar que tal vez la historia se mueva hacia otros rumbos más allá de Estados Unidos. ¿Veremos a la familia Abbott en algún tipo de viaje?

Estrellas y desafíos de Un Lugar en Silencio Parte III

Lo que parece seguro es que los personajes de Blunt y Murphy volverán al centro de la aventura. Ella acaba de estrenar un nuevo éxito en cine, El Diablo Viste a la Moda 2, película en la que regresa como Emily Charlton en una nueva era para el mundo editorial surfeado por Runway. Por su parte, a Cillian Murphy lo vimos en Peaky Blinders: The Inmortal Man y, muy brevemente, en 28 Años Después: El Templo de Huesos; el actor irlandés de 49 años todavía sigue disfrutando de las mieles del éxito gracias al Oscar que obtuvo en 2024 por Oppenheimer y se encuentra más activo que nunca.

Tras una larga espera entre el fandom, Un Lugar en Silencio Parte III llegará a salas de cine el 30 de julio de 2027 como gran estreno del verano para aspirar a derrotar la taquilla de sus predecesoras.

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