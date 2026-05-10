Policías de Miami demandan a Ben Affleck y Matt Damon por retratarlos como corruptos en ‘The Rip’

La película ‘The Rip’, thriller criminal de Netflix protagonizado y coproducido por Ben Affleck y Matt Damon, enfrenta una nueva controversia fuera de la pantalla. Dos policías de Miami-Dade presentaron una demanda contra las compañías detrás del filme, al considerar que la historia, promocionada como inspirada en hechos reales, dañó su reputación al vincularlos con conductas corruptas que ellos niegan.

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¿Por qué policías de Miami demandaron a los responsables de ‘The Rip’?

De acuerdo con The Daily Beast, la demanda fue presentada esta semana en una corte federal de Florida por oficiales relacionados con una redada real ocurrida el 29 de junio de 2016. Ese operativo, realizado por agentes del condado de Miami-Dade, terminó con el hallazgo de casi US$22 millones en efectivo escondidos en una pared falsa dentro de una casa ubicada en Miami Lakes.

Matt Damon y Ben Affleck en ‘The Rip’ (imagen: Netflix)

El filme ‘The Rip’, estrenado en Netflix en enero de 2026, toma como punto de partida una operación de narcóticos y sigue a un grupo de policías que descubre una enorme suma de dinero. A partir de ahí, la historia introduce sospechas internas, posibles traiciones y decisiones criminales dentro del propio equipo policial.

El problema, según los demandantes, es que la película habría recreado detalles específicos del caso real, pero agregó tramas ficticias en las que los agentes aparecen como corruptos, dispuestos a quedarse con parte del dinero incautado y vinculados con otras acciones ilegales. Jonathan Santana, detective principal del caso real, rechazó esa representación con una frase directa: “Cuando se habla de un ‘rip’, se habla de robar algo. Nosotros nunca robamos un dólar.”

La demanda apunta contra Artists Equity, la productora de Affleck y Damon

La acción legal menciona como demandadas a Artists Equity, compañía fundada por Ben Affleck y Matt Damon, así como a Falco Pictures, coproductora de la cinta. Ambos actores no sólo protagonizan ‘The Rip’, también participaron como productores del proyecto.

La demanda sostiene que la película fabricó elementos narrativos para mostrar corrupción policial, contactos con cárteles e incluso asesinato. Entre los puntos señalados por los policías se encuentran escenas en las que oficiales hablan de robar parte del dinero incautado, mienten a sospechosos y se comunican directamente con integrantes de un cártel.

El abogado Ignacio Alvarez, representante de los demandantes, afirmó que la película perjudicó a sus clientes porque los espectadores podrían asociar a los personajes corruptos con los oficiales reales que participaron en la investigación. “Presentaron a los agentes de policía como sucios, presentaron a mis clientes como sucios”, dijo el abogado. También añadió: “Mis clientes ahora sufren por el resto de sus vidas, ya que todo el mundo los percibe como sucios.”

Hasta el momento, The Daily Beast señaló que Artists Equity no respondió de inmediato a su solicitud de comentario.

Matt Damon en ‘The Rip’ (imagen: Netflix)

‘The Rip’, la más reciente colaboración entre Matt Damon y Ben Affleck

Más allá de la demanda, ‘The Rip’ también marcó otro capítulo en la larga relación profesional entre Matt Damon y Ben Affleck. Los actores se conocen desde la infancia, crecieron en Cambridge, Massachusetts, y alcanzaron fama internacional tras escribir y protagonizar ‘Good Will Hunting’, película por la que ganaron el Óscar a Mejor Guion Original.

Con los años, han trabajado juntos en proyectos como ‘Dogma’, ‘The Last Duel’, ‘Air’ y ahora ‘The Rip’. Su vínculo ya no se limita a compartir escenas: Artists Equity, fundada por ambos, busca impulsar producciones donde los creativos tengan mayor participación en los beneficios económicos. En el caso de ‘The Rip’, se reportó que el acuerdo con Netflix contemplaba bonos para miembros del equipo si la película alcanzaba ciertos objetivos de desempeño en la plataforma.

La demanda coloca al thriller en una discusión distinta a la de su estreno: no sólo la de una película inspirada en un caso policial real, sino la de los límites entre dramatización, ficción criminal y daño reputacional para personas que participaron en los hechos que sirvieron de base para la historia.