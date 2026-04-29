Matt Damon y Ben Affleck dicen que Robin Williams tuvo el mayor impacto en sus carreras

Matt Damon y Ben Affleck volvieron a recordar la importancia de Robin Williams en el origen de ‘Mente indomable’, la película que cambió sus carreras y que también le dio al actor su Oscar como Mejor Actor de Reparto. Durante un evento dedicado a la salud mental, ambos recibieron un premio en nombre de su fallecido compañero y hablaron de la manera en que su participación ayudó a que el proyecto pudiera realizarse.

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¿Por qué Matt Damon y Ben Affleck homenajearon a Robin Williams?

Matt Damon y Ben Affleck fueron reconocidos por Bring Change to Mind, organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental y cofundada por Glenn Close. El homenaje ocurrió durante la celebración Revels & Revelations, en el Área de la Bahía, donde recibieron el Robin Williams Legacy of Laughter Award por su impacto y por el poder de sus historias.

Robin Williams y Matt Damon en ‘Mente indomable’ (imagen: Miramax)

El momento tuvo un detalle simbólico: ambos actores, conocidos aficionados de los Boston Red Sox, subieron al escenario con gorras de los San Francisco Giants, equipo del que Robin Williams era seguidor. Damon bromeó al respecto antes de ponérsela: “Deberíamos terminar con esto”. Luego añadió: “Es la primera vez en 55 años y eso es para Robin.”

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La presencia de Zak, Zelda y Cody Williams, hijos del actor, reforzó el tono personal de la ceremonia. Ellos fueron los encargados de presentar el premio.

La película que cambió sus carreras

‘Mente indomable’, estrenada en 1997 y dirigida por Gus Van Sant, fue escrita por Matt Damon y Ben Affleck. La historia sigue a Will Hunting, un joven de Boston con talento excepcional para las matemáticas que, tras enfrentar problemas legales, inicia un proceso terapéutico con Sean Maguire, interpretado por Robin Williams.

Damon recordó que él y Affleck pasaron buena parte de sus 20 intentando sacar adelante el proyecto. Según explicó, todo cambió cuando Williams leyó el guion y aceptó participar: “Y en el momento en que Robin lo leyó y decidió hacerlo, todos nuestros problemas desaparecieron. El estudio tenía un montón de comentarios; era todo un lío, y una vez que Robin dijo: ‘No, me gusta el guion tal como está’, dijeron: ‘¡A nosotros también nos parece genial!’ Y eso fue todo, y simplemente fuimos e hicimos la película.”

La película recibió nueve nominaciones al Oscar y ganó dos: Mejor Guion Original para Damon y Affleck, y Mejor Actor de Reparto para Williams.

El impacto profesional y humano de Robin Williams

Ben Affleck fue directo al explicar por qué aceptar este premio tenía un sentido especial para ambos. Lo describió como una forma de agradecer a Robin Williams, “¿Quién es la persona que ha tenido el impacto más significativo en nuestras vidas profesionales, sin excepción?”

Matt Damon y Ben Affleck en ‘The Rip’ (imagen: Netflix)

Affleck también señaló que el contexto del evento era apropiado porque ‘Mente indomable’ trata sobre un joven que atraviesa problemas de salud mental y necesita encontrar a alguien con quien hablar y sentirse seguro. Para el actor, Williams habría estado orgulloso de ser recordado en un espacio dedicado precisamente a abrir conversaciones sobre salud mental.

En la ceremonia también participaron Glenn Close, Sarah Silverman, Chase Stokes y Chris Martin. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la noche recaudó 2.5 millones de dólares y celebró 15 años de trabajo de Bring Change to Mind.

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