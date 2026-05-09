‘Mortal Kombat II’ arranca con fuerza en taquilla y amenaza el reinado de ‘El diablo viste a la moda 2’

‘Mortal Kombat II’ llegó a los cines con un inicio más sólido de lo que Warner Bros. había previsto y convirtió la taquilla norteamericana en una pelea cerrada por el primer lugar del fin de semana. La secuela de la adaptación del videojuego, dirigida nuevamente por Simon McQuoid, se enfrenta directamente a ‘El diablo viste a la moda 2’, que venía de dominar la cartelera, pero ahora podría perder el trono ante una franquicia que busca demostrar que su regreso al cine tiene más fuerza que en 2021.

¿Puede ‘Mortal Kombat II’ quitarle el primer lugar a ‘The Devil Wears Prada 2’?

La competencia todavía no está completamente definida. ‘Mortal Kombat II’ logró imponerse durante el viernes, pero ‘The Devil Wears Prada 2’ conserva suficiente impulso como para mantener viva la carrera hasta el cierre del domingo. La cinta protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt atraviesa su segundo fin de semana y podría beneficiarse del público del Día de las Madres, un factor que algunos rivales de la industria consideran clave para su desempeño final.

Hiroyuki Sanada en ‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

El arranque de ‘Mortal Kombat II’, sin embargo, cambió las expectativas iniciales. La película ya no apunta solo a un debut aceptable, sino a uno más competitivo dentro de una cartelera donde también aparecen otros estrenos, como ‘Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)’ y ‘Sheep Detectives’.

La secuela supera las proyecciones iniciales de Warner Bros.

De acuerdo con Variety, ‘Mortal Kombat II’ recaudó US$17 millones el viernes en 3,503 salas de Norteamérica. Warner Bros. había proyectado originalmente un estreno doméstico más moderado, cercano a US$35 millones para el fin de semana, pero las estimaciones ahora colocan a la película alrededor de US$41 millones para el domingo.

Ese dato es relevante porque la secuela llega con un presupuesto mayor que el de su antecesora. ‘Mortal Kombat II’ costó US$80 millones, mientras que ‘Mortal Kombat’ de 2021 tuvo un costo reportado de US$55 millones.

La primera entrega abrió con US$23 millones en Norteamérica y terminó con US$84 millones a nivel mundial, aunque su contexto fue muy distinto: se estrenó simultáneamente en cines y HBO Max como parte del llamado Project Popcorn, la estrategia híbrida de Warner durante la pandemia.

Ahora, con un lanzamiento plenamente cinematográfico, la secuela tiene una oportunidad más clara de superar los números globales de la primera película si el público internacional responde bien.

Johnny Cage y el auge de las adaptaciones de videojuegos juegan a su favor

Uno de los elementos que podría impulsar a ‘Mortal Kombat II’ es la llegada de Karl Urban como Johnny Cage, uno de los personajes más reconocidos de la franquicia. La película sigue a Cage y a los campeones más temibles de la Tierra mientras enfrentan la amenaza del emperador oscuro Shao Kahn.

‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: 20th Century Studios)

El reparto también incluye a Adeline Rudolph, Martyn Ford, Tati Gabrielle, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Josh Lawson, Hiroyuki Sanada y Tadanobu Asano. Jeremy Slater escribió el guion de esta secuela, que busca ampliar el universo de la saga después de las críticas que recibió la película anterior por sentirse limitada frente al material original.

Mientras tanto, ‘The Devil Wears Prada 2’ sumó US$9.8 millones durante su segundo viernes y podría cerrar el fin de semana con una cifra similar a la de ‘Mortal Kombat II’. La pelea por el primer lugar sigue abierta, pero la secuela de Warner Bros. ya dejó claro que llegó a la cartelera con más fuerza de la esperada.