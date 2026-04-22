The Death of Robin Hood: Todo sobre la nueva película de Hugh Jackman en A24

Vuelve el aclamado actor con un propuesta singular sobre uno de los personajes más populares del folclore

A24 prepara una de sus apuestas más sombrías de 2026 con The Death of Robin Hood, una relectura del forajido más famoso del folclor inglés que pone a Hugh Jackman como estrella de una historia áspera y crepuscular, muy lejos de la aventura clásica con la que el personaje suele aparecer en pantalla. La cinta, escrita y dirigida por Michael Sarnoski, aspira a ser una de las propuestas más singulares del verano.

Lo que vuelve llamativa a esta versión es el tono, pero sobre todo la imagen de Jackman transformado en un Robin envejecido y perseguido por aquello que fue. El primer adelanto y las declaraciones del equipo nos hablan de una película interesada menos en la leyenda brillante y más en el desgaste humano que se esconde detrás de ella.

¿De qué trata The Death of Robin Hood?

La premisa liberada por A24 presenta a un Robin Hood anciano que lidia con los recuerdos y consecuencias de una vida previa marcada por el crimen y la sangre; termina malherido bajo el cuidado de una mujer cuya identidad se desconoce. Esa base parece ser una especie de ajuste de cuentas, como un thriller o drama moral, y no tanto una aventura de capa y arco.

Hugh Jackman en The Death of Robin Hood

Michael Sarnoski ya dijo que no busca repetir la postal romántica del ladrón noble. En declaraciones a Entertainment Weekly, explicó que su Robin no es el héroe que podríamos imaginar:

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“Era un forajido asesino que hizo muchas cosas terribles y era, en cierto modo, monstruoso. Pero ha vivido lo suficiente como para ver cómo se crea toda esa leyenda a su alrededor. Está tratando de entender cómo se siente al respecto, sobre ser retratado como un héroe cuando él sabe lo que realmente fue.”

Hugh Jackman, por su parte, contó que el guion fue lo que lo atrapó:

“Lo que más me gusta de la visión de Mike sobre Robin Hood es que el guion tiene fuerza y examina cómo el poder puede usarse para bien o para mal. Robin Hood es un hombre real en nuestra historia, con todas las cicatrices, el dolor, el arrepentimiento y, sí, el amor. La historia de Mike tiene peso. Para mí, es hermosa y profundamente humana.”

La producción de The Death of Robin Hood

Detrás del proyecto está Sarnoski, cineasta que ganó prestigio con Pig y más tarde se encargó de dirigir Un Lugar en Silencio: Día Uno. En The Death of Robin Hood dirige y firma el guion. Hugh Jackman interpreta a Robin Hood; Jodie Comer comparte un papel de la mujer desconocida; Bill Skarsgård encarna es Little John; y el reparto incluye también a Murray Bartlett, Noah Jupe y Faith Delaney. Se estrena el 19 de junio.

Sarnoski declaró a Entertainment Weekly que Comer no es Lady Marian y que introduce a Robin a otra cara de la vida. En esa relación, dijo, se encuentra buena parte de la sensibilidad de la película. Skarsgård, mientras tanto, dará vida a Little John, aunque su presencia será menos fraterna y bastante más áspera que la habitual.

La película fue anunciada en mayo de 2024 como una reinterpretación oscura de la leyenda. Poco después, A24 consiguió los derechos para Estados Unidos. El rodaje arrancó a inicios de febrero de 2025 en Irlanda del Norte. La producción pasó por Belfast Harbour Studios y también utilizó locaciones como Silent Valley, Glenarm y Murlough Bay.

La transformación física del actor también ha sido una de las cartas de presentación más comentadas. Barba gris espesa, cabello largo, un rostro castigado y una aire más de fantasma que de un guerrero o héroe juvenil de las adaptaciones comerciales. Esa imagen en realidad nos recuerda bastante a Logan, otra obra donde interpretó a un personaje legendario al borde de su final.

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