Actor de ‘It Ends With Us’ asegura que Justin Baldoni está bajo ‘estrés emocional’ tras cerrar su disputa legal con Blake Lively

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, surgida a partir del conflicto alrededor de ‘It Ends With Us’, llegó recientemente a un acuerdo extrajudicial después de meses de acusaciones, demandas cruzadas y declaraciones públicas de sus respectivos equipos legales. Aunque el cierre del caso evita que ambos actores enfrenten un juicio en Nueva York, un integrante del reparto de la película asegura que el desgaste personal para Baldoni no habría terminado con la firma del acuerdo.

¿Cómo estaría Justin Baldoni tras el acuerdo con Blake Lively?

De acuerdo con CinemaBlend, Adam Mondschein, quien interpreta al doctor Dunbar en ‘It Ends With Us’, habló recientemente con Page Six sobre el estado de Justin Baldoni tras el cierre de la disputa. El actor, quien también es amigo de Baldoni, afirmó que el protagonista y director de la película estaría lidiando con “emotional stress” después del proceso legal.

Blake Lively en ‘It Ends With Us’ (imagen: Sony Pictures)

Mondschein describió el peso emocional que, según él, habría tenido el caso para Baldoni:

“Es una gran carga que llevar. Es como el peso y el estrés emocional que esto le produce.”

La propia nota de CinemaBlend advierte que la declaración debe tomarse con cautela, pues ni Baldoni ni sus representantes han confirmado directamente esa versión sobre su estado actual. Aun así, Mondschein agregó que el actor tendría el “corazón roto” y lo describió como una persona de “integrity” que “really cares” por la percepción pública sobre él.

El compañero de reparto también señaló que sostener una imagen pública contraria a lo que uno considera ser puede resultar agotador:

“Es una persona real. Mantener la conciencia de que esa no es tu verdadera personalidad es agotador.”

El pleito legal que rodeó a ‘It Ends With Us’

El conflicto se hizo público en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una queja legal contra Justin Baldoni, quien además de actuar en ‘It Ends With Us’ también dirigió la película. La actriz lo acusó de acoso sexual en el set y de haber impulsado una campaña de desprestigio en su contra mediante una firma de relaciones públicas.

Baldoni negó esas acusaciones y posteriormente presentó una contrademanda por US$400 millones contra Lively. El caso escaló rápidamente más allá de la promoción de la película y se convirtió en uno de los conflictos más comentados de Hollywood, con acusaciones cruzadas, filtraciones, declaraciones de abogados y una creciente atención mediática alrededor de ambos intérpretes.

Antes del acuerdo, las dos partes tuvieron victorias parciales. La demanda de Baldoni fue desestimada, lo que representó un avance importante para Lively. Más adelante, el caso de la actriz también recibió un golpe considerable cuando 10 de sus 13 reclamaciones fueron desestimadas. El juicio estaba previsto para iniciar en Nueva York el 18 de mayo, pero el acuerdo extrajudicial dejó ese proceso sin efecto.

El abogado de Baldoni asegura que su cliente ganó el caso

Tras el cierre del pleito, los equipos legales de ambos actores publicaron declaraciones en las que presentaron el resultado como favorable para sus respectivos clientes. Bryan Freedman, abogado de Justin Baldoni, sostuvo que su cliente “ganó” el caso y dijo que se encontraba “extático” por la manera en que terminó el proceso.

Justin Baldoni en ‘It Ends With Us’ (Imagen: Sony Pictures)

Freedman también se refirió a la intención de Blake Lively de solicitar daños a Baldoni, y calificó esa postura como “nonsense”, al considerar que la actriz estaría intentando presentar una derrota como una victoria.

Por su parte, Adam Mondschein defendió la motivación de Baldoni al involucrarse en ‘It Ends With Us’, una película centrada en la violencia doméstica. Según él, el actor quería llevar la historia a una audiencia más amplia y abrir conversaciones sobre la responsabilidad de los hombres en ese tema.

“La razón por la que quiso dirigir esta obra, la razón por la que quiso participar en ella, ponerle todo su empeño, fue porque consideró que el libro era significativo…”

Aunque la disputa legal principal ya terminó, aún no está claro si Blake Lively o Justin Baldoni hablarán directamente sobre el acuerdo o sobre el impacto personal que dejó el caso. Por ahora, la versión sobre el supuesto “estrés emocional” de Baldoni proviene únicamente de Mondschein.