CEO de Netflix rechaza críticas de James Cameron sobre el acuerdo por Warner y dice que es parte de la ‘campaña de desinformación de Paramount’

La disputa por el control de Warner Bros. Discovery sigue escalando y ahora enfrenta directamente a dos pesos pesados de la industria. Luego de que James Cameron expresara su oposición a la compra del estudio por parte de Netflix y respaldara públicamente a Paramount, el co-CEO de la plataforma, Ted Sarandos, respondió con dureza y acusó al director de formar parte de una campaña de desinformación.

¿Por qué Sarandos habla de una “campaña de desinformación”?

En una entrevista concedida a FOX Business Network, Sarandos reaccionó a la carta que Cameron envió al senador Mike Lee, en la que el cineasta advirtió que la adquisición podría perjudicar gravemente a las salas de cine y provocar pérdidas de empleo en la industria.

“Estoy particularmente sorprendido y decepcionado de que James haya elegido ser parte de la campaña de desinformación de Paramount que ha estado en marcha durante meses sobre este acuerdo,” declaró Sarandos.

James Cameron (Getty Images)

El ejecutivo cuestionó específicamente la afirmación de Cameron de que Netflix terminaría reduciendo la ventana teatral a 17 días, pese a haber prometido mantener 45 días para los estrenos de Warner Bros.

“Nunca he pronunciado la palabra «ventana de 17 días». Así que no sé de dónde salió ni por qué formaría parte de esa maquinaria,” respondió.

El debate sobre los 45 días en cines

Uno de los puntos centrales del enfrentamiento es la duración de la ventana exclusiva en salas. Cameron había expresado escepticismo sobre el compromiso de Netflix y planteó dudas sobre qué mecanismos obligarían a la empresa a cumplir esa promesa a largo plazo.

Sarandos reiteró su postura durante la entrevista: “Las películas se exhiben en los cines durante 45 días, una programación saludable y sólida de películas cada año, que va a continuar”. Añadió además: “Este acuerdo depende de eso para que funcione.”

El tema también ha sido abordado en audiencias legislativas, donde el gobierno ha preguntado qué ocurriría con el volumen de estrenos en cines si Netflix concreta la adquisición. Cameron había advertido en su carta que una reducción en la producción destinada a salas podría desencadenar cierres y pérdidas laborales en cadena.

Inversión, empleo y el frente económico

Más allá del intercambio con el director, Sarandos buscó reforzar la narrativa de que la propuesta de Netflix fortalecería la industria. Señaló que Paramount ha proyectado hasta 6 mil millones de dólares en ahorros por recortes de costos, cifra que, según dijo, podría elevarse a 16 mil millones en poco tiempo, lo que implicaría ajustes laborales y potencialmente menos películas.

Ted Sarandos (imagen: Getty)

Como contraste, destacó que Netflix planea invertir 20 mil millones de dólares en producción durante 2026, la mayoría en territorio estadounidense. También mencionó el traslado de siete producciones originalmente previstas en el extranjero al estado de Nueva Jersey, donde actualmente la compañía tiene 11 filmes en rodaje.

“Hemos creado un incentivo de producción en el estado de Nueva Jersey que compite con todos los demás países del mundo y que fortalecerá la economía estadounidense,” afirmó.

El cruce entre Cameron y Sarandos añade presión pública a una operación que ya enfrenta escrutinio regulatorio y una batalla paralela con Paramount por el respaldo de los accionistas de Warner Bros. Discovery. Mientras se acerca la decisión final, el debate sobre el futuro de los cines y el papel del streaming en la producción de grandes estudios continúa intensificándose.

Con información de The Hollywood Reporter.

