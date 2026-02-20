‘Son mi corazón, son mi todo’: La emotiva despedida de Eric Dane a sus hijas en su última entrevista

Antes de su muerte a los 53 años tras el padecimiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Eric Dane decidió dejar un mensaje grabado que solo se publicaría después de su fallecimiento. El actor, conocido por su trabajo en ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, participó en una conversación confidencial con Netflix en noviembre de 2025, plenamente consciente de que sus palabras serían escuchadas cuando él ya no estuviera. En el cierre de esa entrevista, se dirigió directamente a sus hijas, Billie y Georgia.

¿Qué dijo Eric Dane en sus últimas palabras?

Al final de la grabación, el actor miró a cámara y comenzó así: “Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté.” Recordó momentos compartidos en la playa, en Santa Monica, Hawaii y Mexico, evocando imágenes de sus hijas jugando en el mar durante horas. “Aquellos días … eran el paraíso”, afirmó.

Dane explicó que quería compartir cuatro lecciones aprendidas durante su enfermedad. La primera fue una invitación a vivir en el presente: “Vivan ahora. Ahora mismo. En el presente.” Reconoció que durante años se perdió en dudas y remordimientos, pero que la enfermedad lo obligó a enfocarse en el ahora. “El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo incierto. Así que tienes que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento.”

Las cuatro enseñanzas que dejó a sus hijas

La segunda lección giró en torno a encontrar una pasión. “En segundo lugar, enamórate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórate de algo.” Contó que se enamoró de la actuación cuando tenía la edad de sus hijas y que ese amor lo sostuvo en los momentos más oscuros. “Encuentra tu camino, tu propósito, tu sueño. Y luego, ¡ve a por ello! ¡De verdad, ve a por ello!”

El tercer consejo fue sobre la amistad. “En tercer lugar, elige sabiamente a tus amigos.” Agradeció el apoyo de sus familiares y amigos, quienes lo acompañaron cuando ya no podía realizar actividades cotidianas. “No hacen nada especial, simplemente aparecen. Eso es importante. Simplemente aparecen.”

La cuarta enseñanza fue un llamado directo a la fortaleza: “Finalmente, lucha con cada fibra de tu ser y con dignidad.” Insistió en no rendirse ante las adversidades y añadió: “Luchen hasta su último aliento.” En una de las frases más contundentes del mensaje, declaró: “Esta enfermedad está tomando posesión poco a poco de mi cuerpo, pero jamás se llevará mi espíritu.”

Un cierre íntimo y definitivo

En la parte final, habló sobre la resiliencia que, según él, heredaron de su carácter. “Heredaron de mí la resiliencia. Ese es mi superpoder.” Se describió como alguien que siempre se levanta después de caer y animó a sus hijas a enfrentar los desafíos con honestidad, integridad y gracia.

Cerró el mensaje con palabras dirigidas directamente a ellas: “Pueden enfrentar el infierno con dignidad. ¡Luchen, chicas, y mantengan la frente en alto!” Y concluyó con una despedida que sabía definitiva: “Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras.”

La entrevista final del actor forma parte de la serie documental Famous Last Words de Netflix, conducida por Brad Falchuk, y está disponible en la plataforma desde el 20 de febrero de 2026

