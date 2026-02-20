Lars Eidinger, actor de ‘Man of Tomorrow’, creyó que no tendría una oportunidad en Hollywood: ‘Es un verdadero milagro’

James Gunn suele apostar por actores que aún no tienen una trayectoria consolidada en Hollywood, pero que poseen un potencial interpretativo que considera único. Esta filosofía impulsó a estrellas como Chris Pratt, David Corenswet y Milly Alcock, y próximamente también lo hará con Lars Eidinger.

A pesar de consolidarse como una estrella del cine internacional y el teatro alemán, el actor de Brainiac pensó que no tendría una oportunidad en Hollywood. Ahora que se prepara para interpretar al villano de ‘Man of Tomorrow’, reflexionó sobre lo importante que es el papel para su carrera y de lo sorprendido que quedó cuando supo que se uniría al DCU.

Del teatro berlinés al Universo de DC: la trayectoria de Lars Eidinger

Lars Eidinger desarrolló la mayor parte de su carrera lejos del glamour de Hollywood. Inició su trayectoria en el Deutsches Theater y, desde 1999, forma parte de la Schaubühne de Berlín, donde asumió papeles protagonistas bajo la dirección de Thomas Ostermeier. Con los años, se convirtió en un referente del teatro alemán contemporáneo, lo que le permitió pisar escenarios internacionales.

En paralelo, amplió poco a poco su presencia en el cine y la televisión. Tras debutar en el largometraje ‘Everyone Else’, alcanzó notoriedad internacional con ‘Clouds of Sils Maria’. Posteriormente participó en producciones como ‘Dumbo’ y la serie ‘Babylon Berlin’. También trabajó con realizadores como Olivier Assayas y Noah Baumbach, lo que fortaleció su perfil de actor vinculado al cine de autor europeo.

Lars Eidinger (Imagen: Photopress Müller)

Proyectos como ‘Jay Kelly’ lo acercaron de forma más directa a la industria cinematográfica estadounidense y le permitieron integrarse en dinámicas de producción propias de los grandes estudios.

Ahora, gracias a ‘Man of Tomorrow’, tendrá una oportunidad de mayor visibilidad dentro de Hollywood, al formar parte de una de las producciones más esperadas del nuevo Universo DC. Sin duda, la franquicia global con amplio alcance mediático y comercial le dará un impulso a su carrera que el mismo acto imaginó, pero que nunca imaginó que tendría.

Brainiac y una oportunidad inesperada en Hollywood

Debido a la naturaleza de su carrera y a que tiene 50 años, el actor creyó que su oportunidad de brillar en Hollywood había pasado. Lars Eidinger asumía que su trayectoria, profundamente ligada al teatro alemán y al cine de autor, lo mantendría fuera del radar de las grandes producciones estadounidenses.

Durante una entrevista reciente, explicó que siempre consideró improbable recibir una llamada para un proyecto de gran un estudio, especialmente en esta etapa de su vida profesional. La propuesta de James Gunn para integrarse a ‘Man of Tomorrow’ cambió por sorpresa sus expectativas. El actor describió la noticia sobre el casting de Brainiac como algo difícil de asimilar y como un “verdadero milagro”.

“Me atrevería a decir que cada actor, cada actriz en Alemania, tiene la secreta esperanza de recibir algún día una llamada de Hollywood. Siempre pensé: ‘Ya tengo 50 años’, pensé: ‘Bueno, ya está’, y de repente sucedió. Y todo pasó relativamente rápido, ¿verdad? ¿Y yo? Sí, de verdad que no puedo creerlo”.

En declaraciones recogidas por ‘Super Hero Hype‘, Lars Eidinger reveló que no le intimida enfrentarse a un superhéroe como Superman. También es cauteloso con la fama que le pueda dar su nuevo papel, pues no implica que las cosas en su vida y carrera cambiarán de la noche a la mañana. “Pero no es como si de repente todo cambiara y estuvieras sentado en una playa en Los Ángeles. Primero vamos a rodar la película. Estoy muy emocionado”, concluyó.

La confianza de James Gunn en Lars Eidinger

James Gunn le dio una oportunidad a Lars Eidinger luego de ver su audición y quedar encantado con su interpretación del villano. ‘Man of Tomorrow’ supondrá la llegada de Brainiac a la pantalla grande por primera vez. Además, la secuela tiene el objetivo de mantener la buena racha del estudio y consolidar el nuevo rumbo creativo del DCU.

Desde esta perspectiva, Lars Eidinger tiene un desafío significativo por delante. Deberá moldear a Brainiac con una interpretación que combine su complejidad intelectual, frialdad estratégica y presencia imponente. Por supuesto, la confianza de James Gunn será clave para lograrlo de manera exitosa.

“Todos ellos fueron personas que se presentaron a audiciones y no se les consideraba estrellas de cine. Siempre me interesa elegir a la mejor persona para el papel, sin importar el camino que tome, y a menudo el mejor camino es a través de audiciones”.

James Gunn en el set de ‘Superman’ (Imagen: DC Studios)

