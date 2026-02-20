Mel Gibson trabaja en la secuela de ‘La Pasión de Cristo’ con asesoría de un arzobispo que llamó al papa Francisco ‘sirviente de Satán’

La producción avanza en Italia con un elenco renovado y estreno previsto para 2027

La secuela de ‘La Pasión de Cristo’ es uno de los proyectos cinematográficos más esperados y ha dado mucho de qué hablar por su elenco renovado y por su indudable ambición, y ahora dará de qué hablar por la polémica figura religiosa que acompaña el proceso creativo. Mientras el rodaje avanza en Italia, un nombre ajeno a Hollywood está causando controversia dentro y fuera del ámbito eclesiástico.

¿Quién es el arzobispo que asesora a Mel Gibson?

Mel Gibson está recibiendo asesoría de Carlo Maria Viganò, exnuncio apostólico del Vaticano en E.U., quien fue excomulgado en 2024 por rechazar la autoridad del Papa Francisco y cuestionar el Concilio Vaticano II.

Viganò ha sido una de las voces más críticas del actual pontificado. En declaraciones públicas, ha llamado al Papa “un sirviente de Satán” y “un falso profeta”, frases que circularon ampliamente en medios internacionales. Aunque fue excomulgado, conserva el título de arzobispo.

Mel Gibson y Carlo Maria Viganò (Imagen: X, @CarloMVigano)

De acuerdo con reportes de la prensa italiana confirmados por fuentes citadas por Variety, Viganò ha estado presente en el set de la secuela en distintas locaciones al sur de Roma, incluyendo Matera, ciudad donde también se filmó la cinta original de 2004.

El contexto del rodaje de ‘La Resurrección de Cristo’

La nueva película, titulada ‘La Resurrección de Cristo’, funciona como continuación directa de ‘La Pasión de Cristo’. El rodaje comenzó en octubre en los estudios Cinecittà de Roma y también incluye filmaciones en exteriores en Italia.

El elenco principal fue completamente renovado. Jaakko Ohtonen interpreta a Jesús, en reemplazo de Jim Caviezel. Mariela Garriga da vida a María Magdalena y Kasia Smutniak asume el papel de María, madre de Jesús. La producción corre a cargo de Icon Productions, con Lionsgate como socio de estudio, y el proyecto será dividido en dos partes con estreno previsto para 2027.

Gibson ha descrito los guiones como un “viaje de ácidos” y ha señalado que nunca había leído algo similar. A diferencia de la primera entrega, centrada en las últimas 12 horas antes de la crucifixión, esta nueva historia abordará los acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús.

Hasta ahora no se ha detallado oficialmente cuál es el alcance específico de la asesoría de Viganò, pero su presencia en el set ha sido confirmada por fuentes cercanas a la producción.

Conservadores y progresistas: la división dentro de la Iglesia

La figura de Carlo Maria Viganò no puede entenderse sin el contexto de las tensiones internas que se agudizaron durante el pontificado de Papa Francisco. Fue bajo su liderazgo cuando el arzobispo fue excomulgado, tras rechazar su autoridad y cuestionar el Concilio Vaticano II. En ese periodo se hizo especialmente visible la fractura entre sectores que defendían una línea doctrinal estricta y otros que impulsaban una lectura pastoral más abierta.

Jim Caviezel y Mel Gibson en el set de ‘La Pasión de Cristo’ (2004)

Los grupos considerados conservadores han insistido en mantener sin matices la interpretación tradicional en temas morales, litúrgicos y eclesiales. Desde esa óptica, las reformas pastorales promovidas por Francisco fueron vistas por algunos como ambiguas o excesivamente flexibles. Viganò se convirtió en uno de los críticos más duros de ese rumbo.

Por otro lado, el ala más reformista respaldó el énfasis de Francisco en justicia social, migración, medio ambiente y una Iglesia menos confrontativa en su lenguaje. Aunque no modificó formalmente la doctrina en puntos centrales como el matrimonio o el sacerdocio femenino, su estilo pastoral marcó un cambio de tono que generó resistencia en ciertos sectores.

Actualmente, el pontificado recae en Papa León XIV, elegido en 2025. Su llegada no borró automáticamente las tensiones acumuladas en la última década. Si bien su liderazgo ha sido interpretado por algunos observadores como una oportunidad para buscar mayor cohesión interna, las corrientes conservadoras y progresistas siguen presentes dentro de la Iglesia global.

Con información de Variety.

