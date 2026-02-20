Johnny Depp, Ellen Pompeo y más estrellas que ayudaron a Eric Dane en sus últimos meses de vida

En abril de 2025, Eric Dane reveló que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que mermó de forma paulatina sus habilidades motrices. El actor de ‘Euphoria’ y ‘Grey’s Anatomy’ falleció esta semana a los 53 años, tras luchar durante meses contra el padecimiento. Durante ese periodo, no solo recibió el apoyo incondicional de su familia, pues diversas estrellas de Hollywood lo auxiliaron.

La actriz Rebecca Gayheart, su esposa, fue su principal sostén emocional y un apoyo constante frente a la enfermedad. Sus compañeros de ‘Grey’s Anatomy’ no fueron indiferentes a su diagnóstico. Patrick Dempsey, quien reveló más detalles sobre los últimos días del actor, también se convirtió en un soporte para su entorno más cercano en medio del difícil proceso.

Eric Dane tuvo un círculo de apoyo sólido en el que figuras como Ellen Pompeo y Johnny Depp desempeñaron un papel clave durante los momentos más complejos.

Eric Dane y su círculo de apoyo durante la enfermedad

Desde el momento en que reveló su diagnóstico de ELA, Eric Dane recibió el apoyo incondicional de diversas estrella del cine y la televisión. Ellen Pompeo fue una de las primeras personas que se puso en contacto con él al conocer su padecimiento. La actriz de ‘Grey’s Anatomy’ se convirtió en un apoyo emocional importante, pues se mostró dispuesta a hablar cuando el actor lo necesitara.

A principios de febrero, Pompeo recordó cómo fue el momento en que se enteró de la enfermedad de Dane. “En cuanto supe de su diagnóstico, le escribí un mensaje y le dije: ‘Estoy aquí si quieres hablar’. Y mi teléfono sonó 30 segundos después”, afirmó la actriz en declaraciones recogidas por ‘Variety’ .

Por su lado, Patrick Dempsey destacó algunas de las cualidades de Dane, entre ellas su valentía “frente a esta terrible enfermedad”. El actor que dio vida a Derek Shepherd destacó lo difícil y “desagarrador” que era saber que su amigo tenía un camino difícil por delante, por lo que se mostró dispuesto a ayudar a su familia en todo lo posible.

Johnny Depp fue otra figura de renombre que ayudó a Dane en sus últimos meses de vida. De acuerdo con ‘Page Six’, el actor de ‘Piratas del Caribe’ le permitió vivir en una de sus residencias, con el objetivo de reducir sus gastos al mínimo. La fuente destaca que Dane vivió en una casa, ubicada en Sunset Strip, sin pagar renta. Depp decidió ayudarlo para honrar una amistad de varios años.

El apoyo incondicional de Rebecca Gayheart

Eric Dane y Rebecca Gayheart se casaron en 2004 y, luego de 13 años de matrimonio y 2 hijas, decidieron separarse. Iniciaron los trámites para el divorcio; sin embargo, la actriz decidió cancelarlos tras conocer el diagnostico de esclerosis lateral amiotrófica. Explicó que su decisión estuvo motivada, sobre todo, por el deseo de dar un ejemplo a sus hijas, Billie y Georgia, sobre la importancia de respaldar a la familia en los momentos más difíciles.

En una charla con el podcasta ‘Broad Ideas’, la actriz explicó que era importante enseñarles a sus hijas la idea de que la familia no se abandona cuando las circunstancias se complican. Decidió mantenerse cerca de Dane para cuidarlo y demostrar que estaba comprometida con los valores de lealtad y respeto. Aunque su vínculo ya no era romántico ni vivían en la misma casa, Gayheart subrayó que existía un lazo familiar sólido.

“Les decimos: ‘Apoyaremos a la gente pase lo que pase. Él es nuestra familia. Él es su padre’. Este año, las niñas y yo hemos pasado mucho tiempo en casa de Eric, que está a unos 12 minutos en coche de nuestra casa. Comemos muchas veces juntos”.

El último adiós a Eric Dane

Las muestras de cariño hacia Eric Dane llegaron pronto luego de que se dio a conocer su muerte. Ashton Kutcher, su coprotagonista en ‘Valentine’s Day’, expresó que echará de menos a su amigo y pidió continuar la lucha para encontrar una cura para la ELA. También Paul Walter Hauser, quien trabajó con él en Americana, recordó el afecto que los unía.

Por su parte, Martin Lawrence, su compañero en ‘Bad Boys: Ride or Die’, compartió palabras de apoyo dirigidas a su familia. El creador de ‘Euphoria’, Sam Levinson, afirmó sentirse desconsolado por la muerte del actor.

“Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición”.

