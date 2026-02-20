¿Quién es Rafael Olarra, el supuesto nuevo romance de Pedro Pascal?

De nuevo tenemos a Pedro Pascal en el centro de la mirada pública pero no por motivos profesionales. En esta ocasión, el actor de The Mandalorian & Grogu, Game of Thrones y The Last of Us fue captado en compañía de Rafael Olarra, un director de arte argentino. ¿Qué es lo que sabemos sobre este nuevo allegado en la vida de la celebridad chilena?

TMZ y Just Jared fueron los medios responsables de difundir las imágenes de Pedro y Rafael. Ambos fueron vistos en la ciudad de Nueva York este domingo, almorzando juntos y entrelazados de los brazos. Previamente fueron fotografiados en el barrio Lower East Side de Manhattan.

De acuerdo con los informes, acudieron al cine para una función de Cumbres Borrascosas, la nueva película de Margot Robbie y Jacob Elordi. Por supuesto que las fotos recorrieron cada espacio de la redes y ahora los fans del actor se preguntan quién es el gran afortunado.

Pedro Pascal y Lena Headey en Game of Thrones

¿Quién es Rafael Olarra?

En un principio, múltiples medios informaron que se trataba del exfutbolista chileno, no obstante, la versión se aclaró en breve. Rafael Olarra, de 47 años, es director creativo en Nueva York. Nació en Gualeguaychú, Argentina, y tiene ascendencia española por un abuelo que escapó de la Guerra Civil.

Olarra, como director de arte, es la persona responsable de diseñar y supervisar la identidad visual completa de un proyecto, sin importar si se trata de una película, una revista, un hotel, una campaña publicitaria, una exposición, una marca o un espacio físico. De acuerdo con medios como El Congresista, Olarra se formó en el mundo de las artes gracias a sus estudios en el Colegio San Martín de Tours de Palermo y en la Universidad del Cine en San Telmo.

Es director creativo en Faena, la lujosa cadena de hoteles fundada por el empresario porteño Alan Faena, donde desarrolló conceptos para enaltecer la apariencia de las sucursales. Su carrera, enfocada en las artes y la publicidad, le permitió dirigir para Vanity Fair y Vogue. Cuando vivió en España hace algunos años, también surgió la oportunidad de hacer equipo con el prestigioso Cirque du Soleil y participar en algunas campañas para The Walt Disney Company.

Luke Evans y Rafael Olarra

También ha colaborado con el extraordinario retratista y fotógrafo de moda, Mario Testino.

De 2019 a 2021, Rafael Olarra mantuvo una intensa relación con el actor Luke Evans, estrella de películas como El Hobbit: La Desolación de Smaug, La Bella y la Bestia, Drácula: La Historia Jamás Contada, Rápidos y Furiosos 6 y Misterio a Bordo. Aunque ambos trataron de ser cautelosos con su vida privada, fue casi inevitable la intromisión de los paparazzi en su día a día.

Pedro Pascal sigue adelante

La estrella chilena de 50 años está a punto de retornar con uno de esos episodios donde su cara está por todas partes. El 21 de mayo estrena The Mandalorian & Grogu, la nueva película de Star Wars en la que volverá como Din Djarin. Se trata su primer intervención en la pantalla grande con esta franquicia.

Para finales de año lo veremos regresar como Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic en Avengers: Doomsday. Pedro se unió al Universo Cinematográfico de Marvel en Los 4 Fantásticos: Primero Pasos el año pasado y ahora vuelve para tomar partida dentro de la iniciativa Vengadores. Aunque se desconocen los detalles de su rol en la película, podemos estar seguros de que la lucha contra Doctor Doom no escatimará en esfuerzo y desesperación. Se estrena el 18 de diciembre.

En cuanto a proyecto futuros, Pascal no quita el renglón del cine LGBT. Tras su paso por Extraña Forma de Vivir, dirigida por Pedro Almodóvar y co-protagonizada por Ethan Hawke, el actor se acaba de unir al elenco de De Noche. Esta película, que incluye a Danny Ramirez en el reparto, presentará un romance entre dos hombres durante los años treinta. Por el momento no tiene fecha de estreno.

