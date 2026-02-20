Patrick Dempsey habla de los últimos días de Eric Dane y recuerda su amistad: ‘Era un placer trabajar con él’

El actor recordó que entre ambos nunca hubo competencia y destacó el respeto mutuo que compartían en el set

La muerte de Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en ‘Grey’s Anatomy’, continúa generando reacciones entre sus compañeros de elenco. Esta vez fue Patrick Dempsey, quien interpretó a Derek Shepherd en la misma serie, quien compartió nuevos detalles sobre los últimos días del actor antes de fallecer a los 53 años tras padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

También te puede interesar: EJAE, de ‘Las Guerreras K-Pop’, dice que no habría soportado la vida de idol y que ha ‘perdido’ amigos en ese mundo

Dempsey habló durante una aparición en el programa ‘The Chris Evans Breakfast Show’ de Virgin Radio UK. Ahí confesó el impacto que le causó la noticia: “Acabo de despertarme esta mañana y me puse muy triste al leer las noticias”. Tras una breve pausa, añadió: “Es difícil expresarlo con palabras. Me siento muy triste por sus hijos”. Dane compartía a sus hijas Billie y Georgia con la actriz Rebecca Gayheart, con quien se casó en 2004.

Patrick Dempsey y Eric Dane en ‘Grey’s Anatomy’ (imagen: ABC)

¿Cómo fueron los últimos días de Eric Dane?

El actor explicó que había mantenido contacto con su excompañero poco antes de su muerte. “Me estaba comunicando con él, estábamos enviando mensajes de texto, así que hablé con él hace aproximadamente una semana y algunos amigos nuestros fueron a verlo y realmente estaba empezando a perder su capacidad de hablar”, relató.

También lee: ‘Una de las peores ideas que he escuchado’: Daniel Radcliffe rechazó un remake de ‘El Mago de Oz’ con Emma Watson y Rupert Grint

Dempsey también describió el estado físico de Dane en sus últimos días: “Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, por lo que su calidad de vida se estaba deteriorando muy rápidamente”.

Dane había hecho público su diagnóstico en abril de 2025. A pesar de la progresión de la ELA, continuó trabajando en televisión y participó en la segunda temporada de ‘Brilliant Minds‘, donde interpretó a un bombero diagnosticado con la misma enfermedad.

El recuerdo de una amistad en el set de ‘Grey’s Anatomy’

Más allá de los detalles médicos, Dempsey quiso subrayar la personalidad de su compañero en el set de ‘Grey’s Anatomy‘. Lo describió como el “hombre más divertido” y dijo que “era un placer trabajar con él”.

También recordó la primera escena de Dane en la serie en 2006, cuando apareció saliendo del baño con una toalla alrededor de la cintura. “La primera escena fue de él en todo su esplendor saliendo del baño con una toalla puesta, luciendo increíble, haciéndome sentir completamente fuera de forma e insignificante”, comentó entre risas.

Sobre su relación profesional, aseguró: “Nos entendimos bien porque nunca hubo competencia real. Había un maravilloso respeto mutuo; es increíblemente inteligente y siempre recordaré esos momentos divertidos que pasamos juntos y celebraré la alegría que trajo a la vida de las personas”.

Conciencia sobre la ELA y un mensaje final

Durante la entrevista, Dempsey también destacó que Dane aprovechó sus últimos meses para visibilizar la enfermedad. “Hizo un trabajo increíble al crear conciencia sobre esta horrible enfermedad en los días restantes”, afirmó.

Eric Dane (imagen: Getty)

El actor también compartió la reflexión personal que le dejó la muerte de su compañero. Señaló que una situación así obliga a valorar cada día y a no dar por sentado el tiempo con los seres queridos, especialmente en un mundo atravesado por crisis constantes. Para él, la pérdida subraya la importancia de aprovechar cada momento y priorizar a la familia.

Por su parte, la familia de Dane informó su fallecimiento a través de un comunicado en el que expresaron su profundo dolor y confirmaron que murió el jueves por la tarde tras enfrentar la ELA. En el mismo mensaje resaltaron que, durante su enfermedad, el actor se convirtió en un impulsor de la concientización sobre este padecimiento y solicitaron respeto a su privacidad en este momento.

Con información de Page Six.

No te vayas sin leer: Donald Trump celebra que ‘Melania’ logró el mejor estreno para un documental en una década