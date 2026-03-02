Es oficial: HBO Max y Paramount+ se unirán en un solo servicio de streaming

El mapa de la industria del entretenimiento está a punto de cambiar

La industria del entretenimiento está a punto de cambiar como nunca lo había hecho antes, al menos no de manera tan drástica. Tras meses de tensiones corporativas que dieron pie a titulares que parecían interminables, HBO Max y Paramount+ dejarán de competir por separado y pasarán a formar parte de una misma plataforma.

Paramount concretó su acuerdo con Warner Bros. Discovery la semana pasada, lo que abre la puerta a una integración tecnológica y comercial sin precedentes entre dos catálogos que operaban bajo lógicas distintas. La promesa es sumar audiencias y ampliar el alcance de sus contenidos hasta límites insospechados.

Fue David Ellison, el relativamente joven CEO de Paramount Skydance, quien detalló que la intención es fusionar ambos servicios en una sola oferta directa al consumidor. Sin embargo, también aclaró que uno de los sellos más prestigiosos del sector mantendrá un trato diferenciado dentro de la nueva estructura.

Paramount+ y HBO Max se unirán



David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: THR)

Ellison explicó en llamada (vía Variety) que, una vez finalizada la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, las plataformas se integrarán en un único servicio de streaming. Esta decisión permitiría reunir a más de 200 millones de suscriptores, cifra que colocaría al conglomerado en una posición competitiva frente a los líderes del sector.

Entérate: ‘Harry Potter’: Daniel Radcliffe dice que habló con Emma Watson y Rupert Grint sobre lo ‘surreal’ del reboot de HBO

Ellison señaló que la compañía ya había alcanzada gran fuerza tecnológica en sus propios servicios bajo una infraestructura unificada y que aplicarán una estrategia similar con la nueva plataforma. Su idea es aprovechar tanto el volumen de contenido como el desarrollo tecnológico para fortalecer su presencia en el mercado mundial.

A pesar de la integración, el ejecutivo subrayó que HBO conservará independencia operativa. “Casey [Bloys, CEO de HBO] y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario en HBO», afirmó Ellison ante analistas y sostiene que el sello debe continuar trabajando sin supervisión excesiva para preservar su identidad creativa.

“Desde nuestro punto de vista, HBO debe seguir siendo HBO. Han construido una marca fenomenal”, añadió. Ellison buscará unificar el acceso y la tecnología, pero mantener intacta la esencia editorial que convirtió a HBO en una referencia dentro de la televisión premium.

¿Qué pasará con las películas de Warner y los estrenos en cine?

Ellison reafirmó que el nuevo conglomerado mantendrá un compromiso muy fuerte con las salas de cine. Durante la misma llamada, sostuvo que cada estudio lanzará 15 películas al año en cines, lo que daría un total de al menos 30 estrenos anuales.

“Realmente creemos que las películas deben verse en cines”, declaró el directivo, quien también recordó el impacto que tuvo Top Gun: Maverick, producción conectada a Skydance, al compararla con lanzamientos exclusivos en streaming. De acuerdo con el ejecutivo y magnate, la exhibición en pantalla grande seguirá siendo el espacio donde nacen las franquicias de gran escala.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery (Foto: Variety)

Ellison también confirmó que respetarán una ventana exclusiva de 45 días en salas antes de que las películas lleguen a plataformas domésticas. Con ello buscan tranquilizar a exhibidores que temen que el streaming erosione el modelo tradicional de distribución cinematográfica.

Por qué Netflix se retiró de la competencia

El anuncio de la integración está claramente ligado a la retirada de Netflix de la puja por Warner Bros. Discovery. La plataforma había acordado previamente la compra de ciertos activos, pero decidió no igualar la oferta mejorada de Paramount, que ascendió a 31 dólares por acción en efectivo.

En un comunicado, los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, señalaron:

“La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con una vía clara hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no resulta financieramente atractivo.”

También añadieron que la operación siempre fue vista como una oportunidad interesante bajo determinadas condiciones, pero no como una necesidad a cualquier costo. “Esta transacción siempre fue un ‘sería bueno tenerla’ al precio adecuado, no un ‘imprescindible’ a cualquier precio”, puntualizaron.

Por el momento no hay fecha exacta para la fusión de HBO Max y Paramount+, tampoco datos sobre qué pasará con los paquetes de suscripción.

No te pierdas: ‘Heated Rivalry’ duplica su audiencia tras el final de temporada y rompe récord en HBO Max