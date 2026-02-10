‘Heated Rivalry’ duplica su audiencia tras el final de temporada y rompe récord en HBO Max

Esta historia sobre dos jugadores de hockey llegó más lejos de lo que Warner esperaba

Nadie lo puede negar. Heated Rivalry pasó, en cuestión de semanas, de ser una producción discreta a convertirse en un fenómeno que obliga a HBO Max a replantear cómo mide el impacto de sus series adquiridas. La serie le dio en el blanco y ahora se mueve con una fuerza inesperada dentro del ecosistema del streaming.

Que la serie se encuentre una vez más en los titulares es gracias al crecimiento orgánico que se fue construyendo capítulo a capítulo, impulsado por recomendaciones y redes sociales. El panorama sorprende al revelarse que la audiencia no se desplomó tras el final de temporada, como suele ocurrir. En realidad tomó un segundo aire que empujó a la serie hacia un nuevo pico de popularidad.

Heated Rivalry establece récord en HBO Max

De acuerdo con el reporte de Warner, la serie ya superó los 10.6 millones de espectadores tan solo en Estados Unidos. Heated Rivalry duplicó su audiencia tras la emisión del episodio final de su primera temporada y ahora es la serie adquirida con mejor desempeño histórico dentro de HBO Max.

Hudson Williams y Connor Storrie en Heated Rivalry (Foto: Crave)

Se reportó que cada semana sumó más público que la anterior, hasta alcanzar un cierre que multiplicó por cuatro la audiencia del estreno. Ese tipo de comportamiento resulta poco común en el mercado saturado de estrenos que ya conocemos.

El desempeño también reconfigura la percepción sobre el potencial de producciones internacionales dentro del catálogo. Proveniente de Canadá y con un presupuesto modesto en comparación con otros títulos del servicio, la serie se abrió camino sin pedirle absolutamente nada a marcas gigantes ni universos preexistentes.

A este impulso se sumó la presencia ultra mediática de sus protagonistas, Hudson Williams y Connor Storrie, de 24 y 25 años, quienes comenzaron a aparecer en alfombras rojas y ceremonias de premios. Los rostros de la serie empezaron a circular más allá del nicho que suele consumir dramas románticos y sus actores se transformaron en presencias solicitadas una y otra vez.

Mayor visibilidad genera más curiosidad, y esa curiosidad se traduce en nuevas reproducciones. Para HBO Max, Heated Rivalry se convirtió en una prueba de que los éxitos inesperados todavía existen.

¿De qué trata Heated Rivalry?

Basada en los libros de Rachel Reid, la serie nos presenta la vida de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional que comparten algo más que talento sobre el hielo. Rivales públicos y en secreto amantes, ambos inician una relación clandestina que se extiende durante varios años.

Rachel Reid, autora de Heated Rivalry (Foto: Getty)

Si bien el punto de partida es una atracción impulsiva, nacida en la etapa de novatos, poco a poco se transforma en una relación emocional más compleja. Quien ya vio el capítulo 5 lo entenderá.

La serie también explora la soledad y la negación. Utilizando el hockey como telón de fondo, pero no es el único impulso en esta historia que tienen maravillado al público.

La popularidad de las historias BL

En los últimos años (un par de década, tal vez, para los más veteranos), las historias BL han ganado terreno dentro del consumo popular y cruzan fronteras culturales con facilidad. Plataformas globales han incorporado producciones de distintos países que colocan en el centro relaciones entre hombres y se alejan del tratamiento marginal que solían recibir este tipo de relatos.

El hechizo en estas producciones es que nos hablan de romance con conflictos universales, además de ser apuestas para la exploración de la sexualidad misma. Tienen mucho más de narrativas emocionales que de didáctica escapista. En ese escenario, el tratamiento de Heated Rivalry, en formato televisivo, encaja de forma natural.

El auge del BL también nos habla sobre un cambio generacional en el consumo audiovisual. Las audiencias jóvenes tienden a buscar historias donde la diversidad exista sin necesidad de justificarse. Ahí tenemos los ejemplos de Heartstopper en un tono más dulce, o Rojo, blanco y sangre azul, en una línea más similar a la de Heated Rivalry.

¿Habrá segunda temporada?

La serie fue renovada para una segunda temporada poco después del debut de la primera. Los protagonistas regresarán para continuar la historia de Shane e Ilya, aunque con un un salto temporal. La trama retomará a los personajes años después, pero todavía ocultan su relación.

Aunque aún no existe una fecha de estreno confirmada.

