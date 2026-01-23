Caso Justin Baldoni: Cómo ‘Heated Rivalry’ ayudó al actor en su proceso legal contra Blake Lively

La polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni está más vivo que nunca, pero ahora toma un giro interesante al revelarse los procedimientos que el segundo acaba de llevar a la corte. De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, el equipo legal de Baldoni utilizó a Heated Rivalry, la exitosísima serie canadiense, como recurso para desestimar la acusaciones de acoso en su contra.

El caso que enfrentan ambas estrellas es uno de esos pleitos donde cada palabra importa. Algunas de las interrogantes que se manejan son qué significa el consentimiento al filmar escenas íntimas y quién traza la línea cuando a la actuación se une la improvisación.

Los abogados de Baldoni comparecieron ante un juez federal para intentar que se desestime la demanda de Lively, quien alega acoso sexual y represalias durante y después del rodaje de Romper el Círculo. En ese intercambio, el abogado aludió a la serie Heated Rivalry y el juez admitió que no la conocía; la defensa usó ese ejemplo para insistir en que el contexto de una escena define si un contacto puede leerse como parte del trabajo o como algo indebido.

El triunfo de Heated Rivalry

Connor Storrie y Hudson Williams, estrellas de Heated Rivalry (Foto: Getty)

Heated Rivalry apareció en el momento exacto en que el streaming necesitaba una historia que rompiera todo. Se trata de un drama romántico centrado en dos jugadores de hockey que construyen una relación secreta. En términos de género, entra en el territorio que muchas audiencias llaman BL (Boys Love), es decir, romances entre hombres, narrados con una mirada que suele privilegiar las emociones y el deseo sexual.

Entérate: Taylor Swift se burló de Justin Baldoni en nuevos mensajes filtrados que le envió a Blake Lively

La serie, estrenada a finales del año pasado y protagonizada por Connor Storrie y Hudson Williams, llegó con una base de lectoras ya formada porque adapta novelas de la saga Game Changers de Rachel Reid. El salto a televisión nació en pandemia, cuando Jacob Tierney (showrunner) se obsesionó con esos libros y buscó los derechos para hacerlo realidad en la pantalla chica.

En Canadá se volvió el original más visto de Crave, y en Estados Unidos se posicionó como una de las adquisiciones de mayor rendimiento en HBO Max. Su estreno se adelantó varias veces porque la propia cadena entendió que tenía un título con filo, perfecto para un periodo de alto consumo televisivo. La serie también capitalizó una estrategia de redes hasta convertir el estreno en un evento de fandom.

Cómo Heated Rivalry ayudó a Justin Baldoni

Jonathan Bach, abogado de Baldoni, la mencionó como un ejemplo para rebatir el argumento de la parte de Lively sobre la improvisación en escenas íntimas. La abogada Esra Hudson sostuvo que improvisar no justifica acercamientos no consentidos, y que ese tipo de conductas pueden sostener una acusación de discriminación basada en género.

Justin Baldoni y Blake Lively en Romper el Círculo (Foto: IMDb)

La defensa del Baldoni cuestionó si sería una queja por discriminación de género el que un actor de Heated Rivalry un actor improvisara durante una escena sexual con otro hombre. El abogado sostuvo que “cualquier contacto entre Baldoni y Lively surgió del vínculo entre sus personajes y no, dijo él, de que Lively sea una mujer.” El juez pidió una explicación clara de dónde se trazan las líneas y la respuesta del abogado insistió en que el “contexto importa.

Hudson precisó que no pretende prohibir la improvisación, pero sí exigir conversaciones previas sobre qué tipo de contacto puede ocurrir, justo lo que buscan regular cláusulas de desnudez.

Blake Lively vs Justin Baldoni

El calendario del caso señala que el primer juicio será en mayo, con la posibilidad de que el tribunal reduzca el alcance de los señalamientos que lleguen a esa etapa. En 2026, el pleito seguirá girando alrededor de la pregunta sobre cómo se protege a un elenco en escenas íntimas sin convertir el set en una trampa legal, y cómo se evita que la noción de “contexto” se vuelva un pase libre para cruzar límites.

Por el momento no hay noticias sobre un secuela para Romper el Círculo.

No te pierdas: Ben Affleck y Matt Damon quedan involucrados en el conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni