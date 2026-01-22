Ben Affleck y Matt Damon quedan involucrados en el conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

El conflicto legal surgido a partir del rodaje de ‘It Ends With Us’ sumó nuevos nombres de alto perfil luego de que documentos judiciales revelaran que Blake Lively buscó apoyo externo durante la postproducción de la película. Correos electrónicos incluidos en un expediente presentado ante una corte federal en Nueva York muestran que la actriz contactó a Ben Affleck para solicitarle retroalimentación sobre su propio corte del filme, en medio de su disputa con el director y coprotagonista Justin Baldoni. En ese intercambio también se menciona a Matt Damon, quien habría aceptado ver la película.

¿Por qué Blake Lively recurrió a Ben Affleck?

De acuerdo con un correo fechado en mayo de 2024, obtenido por E! News como parte de los documentos judiciales, Lively explicó a Affleck que la postproducción de la cinta se había convertido en un proceso especialmente complejo. En el mensaje, la actriz afirmó que “Terminé reescribiendo y reestructurando todo el guion” de la adaptación de la novela de Colleen Hoover, oficialmente acreditada a la guionista Christy Hall.

Blake Lively y Justin Baldoni en el set de ‘It Ends With Us’ (Imagen: Getty)

En el mismo correo, Lively describió su relación laboral con Baldoni en términos duros: “También terminé dirigiendo la película a través del caótico payaso “director”/actor/productor/financiero/director del estudio. Sí, es la misma persona.” La actriz señaló además que se encontraba en una competencia con Baldoni para definir cuál versión del montaje llegaría al corte final y pidió a Affleck que, si tenía “1:58 de tiempo libre”, viera su edición de la película.

Matt Damon, Jennifer Lopez y el círculo cercano

El intercambio no se limitó a Affleck. En el correo, Lively mencionó que Matt Damon, colaborador frecuente y amigo cercano del actor, también tenía planes de ver su versión del filme. “Ryan le pidió a Matt que también la viera, así que creo que lo verá este fin de semana. ¡Qué buena gente! Estoy más que agradecida por eso,” escribió, en referencia a su esposo Ryan Reynolds.

La actriz incluso sugirió que Jennifer Lopez, entonces esposa de Affleck, y los hijos del actor podían unirse a la proyección. “Soy una gran fan de Jennifer… y sería un honor que ella tomara parte,” añadió Lively, subrayando que no existía presión alguna para que Affleck aceptara la invitación.

El contexto legal del correo

El contenido del mensaje se conoció mientras continúa el litigio entre Lively y Baldoni. La actriz tiene programado un juicio en mayo por acusaciones de acoso sexual y represalias. En contraste, un juez ya desestimó la demanda por difamación de 400 millones de dólares que Baldoni presentó en su contra.

Matt Damon y Ben Affleck en ‘The Rip’ (imagen: Netflix)

Tras la difusión del correo, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, envió un posicionamiento a E! News en el que sostuvo: “Como se ha dicho desde el principio y se refleja en las mociones de nuestros clientes, así como en los mensajes de Sony que analizan el comportamiento de la Sra. Lively, la evidencia no respalda las afirmaciones como cuestión de derecho… Seguimos confiando en el proceso legal y en limpiar los nombres de todas las partes de Justin Baldoni.”

Por ahora, ni Affleck ni Damon han hecho comentarios públicos sobre su mención en el expediente. Sin embargo, la inclusión de ambos nombres en documentos judiciales vuelve a mostrar cómo el conflicto detrás de ‘It Ends With Us’ ha trascendido el set para involucrar a figuras clave de Hollywood, en un caso que sigue abierto y sin una resolución definitiva.

