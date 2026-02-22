Ted Sarandos, CEO de Netflix, le da un ultimátum a Paramount: ‘Si nos quieren ganar, hagan un mejor trato en lugar de inventar historias’

La batalla corporativa por el control de Warner Bros. Discovery alcanzó un nuevo punto de calor. Ted Sarandos, una de las figuras más influyentes del streaming global, afirmó que Netflix no piensa ceder terreno ante los movimientos de Paramount, en esta disputa que ya desbordó los despachos financieros y tiene el futuro del entretenimiento caminando por la cuerda floja.

¿Por qué Netflix y Paramount compiten por Warner Bros. Discovery?

Warner Bros. Discovery se convirtió en el trofeo más codiciado de Hollywood gracias a sus estudios históricos, bibliotecas de contenido, marcas globales y activos de streaming que reúne bajo un mismo techo. Es por eso que Netflix ahí una oportunidad para engrandecer su posición como el mayor proveedor de entretenimiento audiovisual del planeta.

Paramount, en la otra cara de la moneda, considera que adquirir Warner Bros. Discovery es una vía para reposicionarse como un conglomerado dominante frente al avance de las plataformas tecnológicas. Su idea es apostar por una integración vertical que le de fuerza tanto su estudio como a su brazo televisivo.

El consejo directivo de Warner abrió recientemente un periodo limitado para que Paramount presente una oferta final que pueda competir con el acuerdo ya firmado con Netflix. Esto claro que mantiene vivo el suspenso, pero que también da paso a nuevas fricciones.

Como todo jugador, ambas compañías juran y perjuran que su propuesta es la mejor para los accionistas. Detrás de ese discurso se libra una batalla mayor sobre quién tendrá mayor control sobre cómo se producen, distribuyen y consumen las películas y series en la próxima década.

Ted Sarandos envía un mensaje a Paramount

Fue en la alfombra roja de los premios BAFTA 2026, en Londres, donde Ted Sarandos decidió dejar su postura sin margen para interpretaciones ambiguas.

El directivo de 61 años explicó que Netflix ya cuenta con un acuerdo firmado con Warner Bros. Discovery y que, a su juicio, Paramount está intentando rodear ese pacto a través de estrategias que no pasan necesariamente por mejorar su oferta económica.

“Tenemos un acuerdo firmado con Warner Bros., y están tratando de eludirlo. Lo único que me gustaría en este proceso es esto: si quieren intentar superar nuestra oferta… simplemente hagan una mejor oferta. Pongan una mejor propuesta sobre la mesa. No inventen historias, no difundan desinformación sobre la cuota de mercado. Solo pongan una mejor oferta sobre la mesa y vean si pueden ganar.”

Con esas palabras, el ejecutivo acusó indirectamente a Paramount de recurrir a narrativas alarmistas para debilitar la posición de Netflix ante reguladores y opinión pública.

Sarandos también expresó confianza en que el acuerdo con Warner llegará a buen puerto. Sostiene que el interés de su compañía no es desmantelar los estudios, sino fortalecer su operación cinematográfica y respaldar la exhibición en salas: “Queremos ayudarlos a ganar”.

Competencia de gigantes

Netflix nació como un servicio de renta de DVD por correo en los años noventa, para después transformarse en la plataforma de streaming que alteró por completo los hábitos de consumo audiovisual. Paramount, en contraste, es uno de los estudios más antiguos de Hollywood, con más de un siglo de existencia y una identidad ligada al sistema clásico de producción cinematográfica.

El año pasado, Paramount selló su fusión con Skydance con la intención de fortalecer su estructura interna y competir con empresas tecnológicas que entraron al negocio del entretenimiento con recursos casi ilimitados. Warner Bros., a su vez, pasó por su propia transformación al integrarse con Discovery en una operación que buscó eficiencia corporativa, aunque los resultados han sido desiguales.

El choque entre estos tres mundos, el del streaming puro, el del estudio tradicional y el del conglomerado híbrido, define el trasfondo real de la disputa. Más que una simple compra, lo que está en juego es qué modelo de negocio marcará el rumbo del cine y la televisión durante los próximos años.

¿Quién será el verdadero ganador?

