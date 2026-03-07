Muere Corey Parker, actor de ‘Will & Grace’ y de la saga ‘Viernes 13’, a los 60 años

A lo largo de su carrera participó en diversas producciones de cine y televisión, incluyendo ‘Biloxi Blues’ y ‘White Palace’

El actor estadounidense Corey Parker, recordado por sus apariciones en diversas producciones de cine y televisión desde la década de 1980, falleció a los 60 años. A lo largo de su trayectoria participó en proyectos que abarcaron distintos géneros, desde películas de terror hasta comedias televisivas y dramas románticos.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el intérprete murió el jueves en Memphis, Tennessee, tras padecer cáncer. Hasta el momento no se ha confirmado qué tipo de cáncer padecía. La noticia fue confirmada por su tía, Emily Parker.

¿Quién fue Corey Parker?

Nacido el 8 de julio de 1965 en Nueva York, Corey Parker comenzó su carrera en la actuación desde muy joven. De acuerdo con registros de su trayectoria profesional, inició trabajando en comerciales cuando apenas tenía cuatro años.

Corey Parker en ‘Friday the 13th: A New Beginning’ (Imagen: IMDb)

Posteriormente estudió en la High School of Performing Arts de Nueva York, una institución conocida por formar a numerosos artistas del mundo del espectáculo. Tras concluir sus estudios decidió dedicarse a la actuación de tiempo completo y más adelante se integró a espacios importantes para intérpretes como el Actors Studio y el Ensemble Studio Theater.

Durante su juventud también participó en teatro y en diversas producciones televisivas, lo que le permitió consolidar una carrera constante dentro de la industria.

Sus papeles en cine y televisión

Uno de los papeles más conocidos de Corey Parker en el cine llegó en 1985, cuando interpretó a Pete en la película ‘Friday the 13th Part V: A New Beginning’, una de las entregas de la popular saga de terror.

Después participó en otras producciones cinematográficas como ‘9½ Weeks’, ‘Willy/Milly’, ‘Biloxi Blues’, ‘How I Got into College’ y ‘White Palace’, consolidando su presencia en el cine de finales de los años ochenta y principios de los noventa.

En televisión también acumuló diversos créditos. Uno de sus trabajos más recordados fue su papel recurrente como Josh, uno de los intereses amorosos del personaje de Grace, en la popular comedia ‘Will & Grace’. Además, protagonizó la sitcom ‘Flying Blind’ junto a Téa Leoni, donde interpretó a Neil Barash durante una temporada.

Su trayectoria televisiva también incluyó participaciones en series como ‘Thirtysomething’, ‘Love Boat: The Next Wave’, ‘Blue Skies’ y ‘Nashville’, entre otras.

Su trabajo como coach de actuación

En los años posteriores, Corey Parker se enfocó en otra faceta dentro de la industria: la formación de actores. Se desempeñó como coach de actuación y trabajó asesorando a intérpretes en diversas producciones.

Corey Parker (Imagen: Everett Collection)

Entre esos proyectos se encuentran las series ‘Sun Records’ y ‘Ms. Marvel’, en las que participó como entrenador de actores. Además, colaboró como instructor invitado en instituciones y espacios dedicados a la enseñanza del arte dramático.

Parker también provenía de una familia vinculada al espectáculo. Su madre fue la actriz Rochelle Natalie “Rocky” Parker, quien falleció en 2014 y que estuvo casada con Patrick Dempsey entre finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Con una carrera que abarcó cine, televisión y formación actoral, Corey Parker dejó una trayectoria vinculada a distintas etapas de la industria del entretenimiento estadounidense. Falleció a los 60 años.

