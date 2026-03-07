Maggie Gyllenhaal defiende la violencia en ‘¡La Novia!’: ‘Tenía que ser duro de ver’

La directora explicó que quiso ser explítica para reflejar la gravedad de la violencia

La nueva reinterpretación del mito de Frankenstein continúa generando conversación incluso después de su estreno. ‘¡La Novia!’, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, incluye escenas de violencia sexual que han provocado reacciones entre los espectadores y la crítica. En una entrevista reciente, la directora explicó por qué decidió mostrar esos momentos de manera explícita y defendió su enfoque, señalando que la dureza de las imágenes forma parte central del mensaje de la película.

También te puede interesar: RESEÑA ‘¡La Novia!’: Resucitando el romance

La historia presenta a la Novia sobreviviendo a varios episodios de agresión sexual a lo largo del relato, algo que Gyllenhaal consideró fundamental para construir el tono del filme y el recorrido del personaje.

¿Por qué Gyllenhaal decidió mostrar la violencia de forma explícita?

Durante una conversación con Entertainment Weekly, la cineasta explicó que insistió en que las escenas de violencia sexual fueran incómodas y difíciles de ver. Según dijo, suavizar ese tipo de situaciones habría reducido su impacto.

Jessie Buckley en ‘¡La novia!’ (imagen: Warner Bros.)

“Tengo que decir que sentí fuertemente que la violencia sexual tenía que ser brutal, real, porque si la pasas por alto, no se siente como la brutalidad que es,” explicó la directora. “Y también me criticaron por eso. No creo que haya ningún aspecto, ni un solo fragmento de violencia sexual en la película que no se haya considerado o que sea gratuito. Asumo totalmente la responsabilidad de mi opinión al respecto.”

También lee: ¿Qué pasó con ‘La novia de Frankenstein’ que iba a protagonizar Angelina Jolie?

Gyllenhaal también señaló que mostrar esa violencia de forma directa era una manera de reflejar la gravedad de lo que viven las víctimas en la vida real.

“Creo que es honrar a las personas que han pasado por cosas así al hacer que parezca horrible, brutal, masivo y realmente duro de ver,” añadió.

La violencia como tema central en la película

Más allá de esas escenas específicas, la directora explicó que la violencia es uno de los temas centrales de ‘¡La Novia!’. En sus palabras, el filme busca mostrar la violencia de una forma que obligue al espectador a confrontar sus consecuencias.

Gyllenhaal también explicó que la violencia es uno de los temas que le interesa explorar en la película, algo que, según dijo, se refleja claramente en la historia. La directora comentó que incluso se ha sorprendido por lo fuertes que han sido algunas reacciones del público ante ciertos momentos del filme.

Uno de esos momentos ocurre cuando la Novia dispara contra un policía durante un enfrentamiento en una fiesta en Nueva York. Gyllenhaal señaló que decidió filmar la escena de manera que el espectador se concentrara en las reacciones de los personajes involucrados.

La intención, explicó, era mostrar la violencia de forma directa y humana, de modo que el público pudiera percibir con mayor claridad su impacto y evitar que se sintiera como algo distante o impersonal.

¿Por qué la violencia femenina provoca reacciones distintas?

La cineasta también reflexionó sobre la forma en que el público percibe la violencia dependiendo de quién la ejerce. En la película, el monstruo interpretado por Bale responde violentamente cuando un grupo de hombres amenaza a la Novia, una reacción que, según Gyllenhaal, suele ser aceptada con facilidad por el público.

Jessie Buckley y Maggie Gyllenhaal en el set de ‘¡La novia!’ (imagen: EW)

Sin embargo, cuando el personaje de Buckley toma la iniciativa y actúa de manera violenta, la reacción de algunos espectadores parece ser diferente.

“Esos tipos van tras la Novia, tal vez van a violarla, y Frankenstein les aplasta la cabeza,” explicó la directora. “Ya lo hemos visto antes. Nos parece bien. Es un héroe. Cuando ella lo hace, creo que es más difícil para la gente. De verdad.”

Aun así, Gyllenhaal aclaró que la película no pretende presentar la violencia como una solución.

“Es muy complicado. El mensaje de la película no es que la venganza violenta sea la respuesta. Es lo contrario.”

Con ‘¡La Novia!’, la directora propone una reinterpretación del universo creado por Mary Shelley, que mezcla romance oscuro, cine de gánsteres y elementos de musical, pero que también coloca la violencia y sus consecuencias en el centro del relato.

Con información de EW.

No te vayas sin leer: ¡La Novia!: ¿Quién necesita a Romeo y Julieta?