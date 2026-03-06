¿Qué pasó con ‘La novia de Frankenstein’ que iba a protagonizar Angelina Jolie?

Antes de ‘¡La novia!’, Universal planeaba una nueva versión de ‘La novia de Frankenstein’ con Angelina Jolie

El estreno de ‘¡La novia!’ ha devuelto al cine uno de los personajes más icónicos del horror clásico: la compañera del monstruo de Frankenstein. La película dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale representa una nueva reinterpretación del mito creado en el cine por James Whale en ‘Bride of Frankenstein’ (1935). Sin embargo, años antes de que este proyecto llegara a las salas, Hollywood tenía otros planes para el personaje.

Durante la década pasada, un ambicioso proyecto de ‘La novia de Frankenstein’ estuvo en desarrollo en Universal Pictures, con Angelina Jolie vinculada al papel principal. La película formaba parte de un intento mayor por construir un universo cinematográfico de monstruos clásicos. Ese plan terminó derrumbándose antes de que el rodaje siquiera comenzara.

Angelina Jolie en 2014 (imagen: Getty)

¿Cómo nació la película de ‘La novia de Frankenstein’ con Angelina Jolie?

El proyecto surgió dentro de la estrategia conocida como Dark Universe, con la que Universal pretendía relanzar a sus criaturas clásicas en un universo compartido similar al modelo de franquicias contemporáneas.

El estudio anunció oficialmente esta iniciativa en mayo de 2017, acompañado por una fotografía promocional que reunía a varias estrellas asociadas a los personajes del catálogo de monstruos. Entre los nombres que aparecían vinculados al proyecto estaban Tom Cruise, Johnny Depp, Javier Bardem, Russell Crowe y Sofia Boutella.

En ese contexto, Universal preparaba una nueva versión de ‘La novia de Frankenstein’. El proyecto tenía como director a Bill Condon, responsable de títulos como ‘Dreamgirls’, ‘Gods and Monsters’ y la adaptación live-action de ‘La Bella y la Bestia’, mientras que el guion corría a cargo de David Koepp, guionista de películas como ‘Jurassic Park’, ‘Mission: Impossible’ y ‘Spider-Man’.

Reportes de la prensa especializada señalaban que Jolie estaba vinculada al papel titular, aunque su participación nunca fue confirmada oficialmente por el estudio. La producción estaba programada para comenzar en 2018 con un estreno previsto para 2019.

El colapso del Dark Universe

El plan de Universal dependía en gran medida del éxito de la primera película del proyecto: ‘The Mummy’ (2017), protagonizada por Tom Cruise. El estudio esperaba que ese filme sirviera como punto de partida para el nuevo universo compartido.

https://www.dailymotion.com/video/xa12nt2

Sin embargo, el resultado fue muy distinto al esperado. La película recibió críticas negativas y tuvo un desempeño comercial inferior al proyectado. Diversos reportes indicaron que el estudio pudo haber perdido hasta 95 millones de dólares con el proyecto.

Tras esa recepción, Universal decidió replantear por completo su estrategia. El ambicioso Dark Universe comenzó a desmoronarse y varios de los proyectos anunciados quedaron en pausa indefinida.

En 2020, Donna Langley, presidenta del estudio, reconoció que el universo compartido de monstruos había sido un intento fallido y que el público no estaba necesariamente interesado en ese tipo de franquicia.

Un proyecto que nunca llegó a rodarse

La cancelación del Dark Universe afectó directamente a la película de ‘La novia de Frankenstein’. Aunque en un principio se habló de retrasar la producción para revisar el guion, el proyecto nunca volvió a activarse.

Años después, Bill Condon comentó en una entrevista que la cancelación del filme fue una experiencia particularmente dolorosa para él. Según explicó, el equipo estaba muy cerca de comenzar la producción cuando el estudio decidió detener el proyecto.

El guionista David Koepp también reveló algunos detalles del concepto original. En una de las versiones del guion, la historia comenzaba en la década de 1870, en un entorno gótico similar al de las películas clásicas de Frankenstein. Posteriormente, el personaje quedaba inactivo durante más de un siglo antes de ser redescubierto y revivido en el mundo moderno.

‘Bride of Frankenstein’ (1935) (imagen: IMDb)

Ese enfoque habría combinado el terror gótico tradicional con una narrativa contemporánea, en lo que Koepp describió como una producción grande, ambiciosa y visualmente elaborada.

Un personaje difícil de reinventar

La dificultad para desarrollar nuevas versiones de la Novia de Frankenstein no es un fenómeno reciente. Desde su debut en ‘Bride of Frankenstein’, el personaje se convirtió en uno de los íconos más reconocibles del cine de terror.

En la película original, Elsa Lanchester interpretó tanto a la autora Mary Shelley como a la criatura creada para acompañar al monstruo de Boris Karloff. Aunque el personaje aparece apenas unos minutos en pantalla, su diseño visual (especialmente el peinado eléctrico) se volvió una de las imágenes más duraderas del género.

Curiosamente, en la novela original de Shelley la criatura femenina nunca llega a cobrar vida, lo que significa que la versión cinematográfica de 1935 fue la que realmente consolidó la figura de la Novia en la cultura popular.

Jessie Buckley y Maggie Gyllenhaal en el set de ‘¡La novia!’ (imagen: EW)

El regreso de la Novia al cine

Mientras el proyecto con Angelina Jolie quedó atrapado en el limbo del desarrollo de Hollywood, el personaje finalmente regresó a la pantalla grande con ‘¡La novia!’.

La película de Maggie Gyllenhaal propone una reinterpretación distinta del mito, situando la historia en el Chicago de los años treinta y presentando a los protagonistas como una especie de pareja criminal monstruosa.

El proyecto combina elementos de romance oscuro, cine de gánsteres, musical clásico y horror gótico. Con Jessie Buckley como la Novia y Christian Bale como el monstruo, la película ofrece una visión más libre y experimental del legado cinematográfico de la criatura creada por Mary Shelley.

Así, mientras la versión planeada con Angelina Jolie nunca llegó a materializarse, el personaje que debutó hace casi un siglo en ‘Bride of Frankenstein’ continúa encontrando nuevas formas de volver a la vida en el cine.

