Maddox, hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie, elimina el ‘Pitt’ de su nombre en nueva película

El apellido de una de las familias más observadas de Hollywood vuelve a estar en el centro de la conversación pública. En los créditos de la nueva película dirigida por su madre, Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya no aparece como Maddox Jolie-Pitt, sino simplemente como Maddox Jolie. El detalle, confirmado en los créditos del filme ‘Couture’, marca otro movimiento simbólico dentro de la prolongada historia familiar tras el divorcio de la pareja.

¿Qué cambió en los créditos de ‘Couture’?

Maddox, de 24 años, trabajó como asistente de dirección en ‘Couture’, un drama centrado en una directora de cine que es diagnosticada con cáncer de mama poco antes de rodar un video en un desfile de moda en París. En los créditos oficiales aparece como Maddox Jolie, sin el apellido Pitt.

El cambio resulta llamativo porque en proyectos anteriores sí utilizaba el apellido compuesto. Tan recientemente como en 2024, cuando participó como asistente de producción en la biopic de Maria Callas titulada ‘Maria’ (producida para Netflix), fue acreditado como Maddox Jolie-Pitt.

The Independent informó que buscó comentarios de representantes de Angelina Jolie, aunque no se reportaron declaraciones oficiales al respecto.

Otros hermanos que también han omitido “Pitt”

Maddox es el mayor de los seis hijos de la expareja. Sus hermanos son Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) y los gemelos Knox y Vivienne (17). En los últimos años, varios de ellos han utilizado públicamente solo el apellido Jolie en distintos contextos.

En julio de 2024, Shiloh presentó una solicitud formal para eliminar el apellido de su padre, proceso que, de acuerdo con la legislación de California, requiere la publicación de formularios legales en un anuncio de periódico durante un mes antes de que un juez pueda aprobar la petición.

En ese momento, una fuente citada por People declaró: “Él está consciente y molesto porque Shiloh dejó de usar su apellido”. La misma fuente añadió: “Por supuesto, no es fácil para Brad recordar que ha perdido a sus hijos. Los ama y los extraña. Es muy triste.”

Por su parte, Vivienne fue identificada como “Vivienne Jolie” en el Playbill del musical ‘The Outsiders’ en 2023, producción en la que colaboró junto a su madre. Ese mismo año, Zahara se presentó públicamente como “Zahara Marley Jolie” al integrarse a la hermandad Alpha Kappa Alpha en Spelman College.

El contexto del divorcio y el antecedente de 2016

El distanciamiento público ocurre en el marco del largo proceso de separación entre Pitt y Jolie. En 2016, pocos días antes de que Jolie solicitara el divorcio, se reportó un presunto altercado entre Pitt y Maddox en un vuelo privado.

El FBI revisó el caso. Una portavoz declaró a la Press Association: “En respuesta a las acusaciones realizadas tras un vuelo dentro de la jurisdicción especial de aeronaves de los Estados Unidos que aterrizó en Los Ángeles con el Sr. Brad Pitt y sus hijos, el FBI ha llevado a cabo una revisión de las circunstancias y no realizará más investigaciones.”

