Shia LaBeouf es reprendido por juez tras usar insulto homofóbico: Deberá someterse a pruebas antidrogas semanales

El tribunal fijó una fianza de 100 mil dólares y le ordenó someterse a tratamiento por consumo de sustancias

La situación legal de Shia LaBeouf volvió a escalar esta semana en New Orleans, luego de que un juez lo reprendiera públicamente durante una audiencia relacionada con su reciente arresto. El actor enfrenta dos cargos de agresión simple tras un altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras, episodio que terminó con su detención por parte de la Orleans Parish Sheriff’s Office.

¿Qué ocurrió en la audiencia?

De acuerdo con reportes publicados el 26 de febrero por TMZ, el juez criticó con dureza al actor por el presunto uso reiterado de un insulto homofóbico (la palabra “F” en inglés) durante su arresto. En la audiencia, el tribunal sostuvo que ese lenguaje amenaza la seguridad de una comunidad marginada que ha atravesado “tanto terror ya”.

Foto policial de Shia LaBeouf (imagen: Orleans Parish Sheriff’s Office)

El juez también señaló que LaBeouf no estaría tomando en serio su problema de adicciones, punto que influyó directamente en las condiciones impuestas por la corte.

Pruebas semanales y fianza de 100 mil dólares

Como parte de la resolución, el juez fijó la fianza en 100 mil dólares y ordenó que, en caso de quedar en libertad, el actor deberá recibir tratamiento por drogas y alcohol. Además, tendrá que someterse a pruebas antidrogas semanales.

Durante la comparecencia se le practicó un examen toxicológico inmediato. Según el reporte, el análisis detectó la presencia de una sustancia en su organismo (que no era etanol), aunque el tribunal no reveló cuál fue, al considerarlo un “asunto de salud privada”. Este resultado habría influido en la decisión sobre la fianza.

Sale corriendo del tribunal tras el fallo

Horas después de la audiencia, TMZ difundió un video en el que se observa a LaBeouf saliendo del juzgado y corriendo por una calle de Nueva Orleans mientras era seguido por un camarógrafo. En las imágenes no responde preguntas y cruza la calle sin esperar el cambio del semáforo peatonal.

El proceso judicial continúa y el actor deberá cumplir con las condiciones establecidas por la corte mientras avanza el caso por los cargos de agresión simple.

Shia LaBeouf en 2025 (Fotografía: Alessandro Bremec/NurPhoto)

La vida personal de LaBeouf en crisis

En paralelo a este proceso judicial, distintos medios internacionales han señalado que el actor también atraviesa cambios en el plano personal. Reportes recientes indican que su relación con Mia Goth se habría terminado hace más de un año, aunque ninguno de los dos ha emitido una declaración pública al respecto.

La pareja, que mantuvo una relación intermitente desde 2012 y tiene una hija en común, ya había enfrentado etapas de distanciamiento en el pasado. Por ahora, la supuesta separación se mantiene en el terreno de los reportes de prensa y no ha sido confirmada oficialmente por sus representantes.



