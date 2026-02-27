Muere Bobby J. Brown, estrella de ‘The Wire’, a los 62 años

El medio TMZ reportó el lamentable fallecimiento de Bobby J. Brown, una de las estrellas más conocidas de The Wire, la serie que cambió para siempre las formas de hacer televisión. De acuerdo con el medio informativo, el actor de 62 años murió tras quedar atrapado en un incendio en un granero de Maryland.

Aunque su nombre no encabezaba carteles, su rostro resultaba familiar para quienes siguieron dramas policiacos y producciones ambientadas en la costa este de Estados Unidos. Brown encarnó personajes de autoridad, llenos de coherencia interna dentro de relatos sobre poder.

Los detalles del siniestro

La noticia fue confirmada por autoridades estatales. El actor murió el martes luego de verse atrapado en un incendio ocurrido en un granero, un hecho que fue clasificado oficialmente como accidental por la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland.

Bobby J. Brown y Jon Bernthal (Foto: X)

Según relató su hija a TMZ, Brown ingresó al granero con la intención de encender un vehículo cuya batería estaba descargada. En ese momento se habría iniciado el fuego. El actor alcanzó a comunicarse con un familiar para pedir un extintor, pero cuando la ayuda llegó, las llamas ya habían consumido la estructura. La hija del intérprete señaló que creen que su padre murió por inhalación de humo.

En el intento por auxiliarlo, su esposa resultó con quemaduras graves. Las autoridades no han detallado su evolución médica, pero confirmaron que requirió atención urgente tras el incidente. Albert Bramante, su representante, declaró al medio:

“Estoy molesto y triste. Era un actor y una persona tan buena. Estaba totalmente dedicado al arte de la actuación y era un placer trabajar con él.”

Los créditos de Bobby J. Brown

Antes de dedicarse a la actuación, Brown fue boxeador profesional. Es recordado principalmente por su papel como el Oficial Bobby Brown en The Wire, el aclamado drama de HBO que exploró las estructuras de poder y el narcotráfico en en Baltimore. La serie, una de las más influyentes de la televisión moderna, lo presentó ante una audiencia amplia. Participó como personaje recurrente en las temporadas 1,3,4 y 5.

Además de su participación en ese proyecto, Brown formó parte del elenco de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y de La Ciudad es Nuestra, otra producción ambientada en Maryland sobre casos de corrupción policial. También hizo películas como Love the Hard Way y From Within. De igual manera dirigió documentales enfocados en temas de su interés Su perfil encajaba con relatos de tono realista y morales.

El legado de The Wire

Bobby J. Brown tenía 62 años, le sobreviven su esposa y sus hijos (Foto: X)

The Wire es una serie que redefinió la narrativa televisiva al hablarnos de la vida urbana, la política, el periodismo y el sistema judicial. El personaje del Bobby Brown no fue central en la trama, pero formó parte de ese entramado coral que dio solidez al universo de la historia.

Esta producción brilló por su retrato de la ciudad de Baltimore y por el balance entre ficción y análisis social. Actores como Brown contribuyeron a esa atmósfera al interpretar figuras institucionales que privilegiaron la sobriedad y el realismo. The Wire marcó a toda una generación de espectadores y profesionales de la industria, y siendo una referencia obligada cuando se habla de series que lo dieron todo por la complejidad formal en lugar del espectáculo simple.

Descansa en paz, Bobby J. Brown.

