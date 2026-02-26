Muere Robert Cosby Jr., hijo de Mary Cosby de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’, a los 23 años

La familia de la actriz Mary Cosby atraviesa un momento difícil tras confirmarse la muerte de su hijo, Robert Cosby Jr., a los 23 años. El joven había aparecido en distintos episodios de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’, donde incluso habló públicamente sobre su batalla contra las adicciones. La noticia fue confirmada por autoridades locales y posteriormente por la propia familia mediante un comunicado.

También te puede interesar: ‘Scream 7’: Manifestantes llaman al boicot durante la premiere en apoyo a Palestina y Melissa Barrera

¿Qué se sabe sobre su fallecimiento?

El Departamento de Policía de Salt Lake City confirmó a The Hollywood Reporter que el lunes, alrededor de las 6:14 p.m., respondió a un llamado por sobredosis. Posteriormente, el caso pasó a investigarse como un fallecimiento.

Robert Cosby Jr. (imagen: Bravo)

En un comunicado compartido con el medio, Mary Cosby y su esposo, Robert Cosby Sr., expresaron: “Nuestro amado hijo Robert Jr. ha sido llamado a casa con el Señor. Aunque nos duele el corazón, nos consuela la promesa de Dios y saber que finalmente está en paz. Agradecemos sus oraciones y su confianza en que el Señor nos ayudará a superar este momento de dolor.”

También lee: ‘Bridgerton’ temporada 4 parte 2: final explicado y lo que significa para el futuro de la serie

La cadena Bravo también difundió un mensaje: “Nos duele profundamente saber del fallecimiento del amado hijo de Mary, Robert Jr. Mary es un miembro muy querido de nuestra familia, y nuestros pensamientos, amor y más sentido pésame están con ella y sus seres queridos en este momento tan difícil.”

Su historia en la serie y la conversación que marcó la franquicia

Robert Cosby Jr. tuvo presencia en la serie desde que su madre se integró al elenco en la primera temporada. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la quinta entrega, cuando habló abiertamente de su consumo de sustancias.

“Quería morir en ese momento,” dijo en una conversación con su madre en pantalla. Mary respondió: “¿Sabes cómo me mataría eso?”

Durante el reencuentro de la sexta temporada, emitido el 20 de enero, Mary reveló que su hijo se encontraba en la cárcel enfrentando ocho cargos, incluida una violación de orden de protección relacionada con su esposa, Alexiana Smokoff. En diciembre anterior, en ‘Watch What Happens Live’, Mary declaró: “Hizo un excelente trabajo. Salió como una nueva persona.”

Robert Cosby Jr. (imagen: Bravo)

Reacciones y mensaje de la familia

Tras el fallecimiento, el productor ejecutivo de la franquicia, Andy Cohen, escribió en Threads: “Noticias devastadoras desde SLC. Esta es la peor pesadilla de cualquier padre. Me duele el corazón por Mary y les envío todo mi cariño a ella y a Robert Sr.”

El abogado de la familia, Clayton Simms, compartió otro comunicado en el que señaló que la pérdida es difícil de comprender y pidió privacidad para los Cosby. Integrantes del elenco como Heather Gay, Lisa Barlow y Whitney Rose también enviaron mensajes de apoyo a través de redes sociales.

Con información de THR.

No te vayas sin leer: ‘Smiling Friends’: Creadores explican por qué ya no continuarán con la serie después de la temporada 3