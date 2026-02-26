‘Smiling Friends’: Creadores explican por qué ya no continuarán con la serie después de la temporada 3

La animación para adultos ha encontrado en la última década un terreno grandioso para la experimentación formal y el humor fuera de lugar. En ese mapa, Smiling Friends se convirtió en una anomalía luminosa y grotesca, tierna y desquiciada al mismo tiempo. Sus técnicas y su galería de criaturas la llevaron a conquistar a una audiencia que convirtió cada frame en meme. Pero el sueño está terminando.

Ahora, cuando parecía que el universo de la pequeña empresa dedicada a repartir felicidad podía estirarse varios años más, sus responsables han decidido cerrar el ciclo. La noticia toma por sorpresa a quienes seguían las desventuras de Pim y Charlie, sobre todo porque el proyecto ya había recibido renovaciones. Sin embargo, la determinación nace a partir de una decisión interna.

¿De qué trata Smiling Friends?

Creada por Zach Hadel y Michael Cusack para el bloque nocturno Adult Swim de Cartoon Network, la serie nos presenta a los empleados de una compañía con sede en Pensilvania cuya misión consiste en ayudar a personas profundamente infelices. Pim, rosado y optimista, contrasta con Charlie, más cínico pero de buen corazón.

Smiling Friends terminará con la temporada 3 (Foto: Adult Swim)

A lo largo de sus temporadas, la serie entretejió animación tradicional estilizada, 3D rudimentario, rotoscopia, stop motion e incluso segmentos en acción real. Esa variedad formal acompañó un humor que oscilaba entre lo surreal y lo incómodo, con episodios que podían transitar de la sátira política a la parodia televisiva en cuestión de minutos.

Su origen se remonta a 2017, cuando Hadel y Cusack imaginaron una línea telefónica para gente triste como punto de partida narrativo. El piloto apareció el 1 de abril de 2020 durante la jornada anual de bromas de Adult Swim y se convirtió en uno de los contenidos más vistos del sitio del canal. En 2022 llegó la primera temporada completa y el reconocimiento crítico explotó.

Los creadores revelan por qué no continuarán con la serie

Hadel y Cusack difundieron un mensaje de audio en la cuenta oficial de Adult Swim en X para comunicar que la historia concluirá con su tercera temporada. Pese a que previamente se habían anunciado renovaciones, ambos afirmaron que el cierre fue una decisión propia y que los ejecutivos del canal respaldaron el movimiento.

“Después de que terminamos la temporada 3, Zach y yo tuvimos la misma sensación. Nos sentimos bastante agotados tras haber invertido años y años en esto, pero también muy realizados, como si hubiéramos llegado a un punto en el que pensamos que esto podría ser todo después de la temporada 3″, explicó Cusack en el mensaje.

Hadel profundizó en esa idea al recordar que, desde el inicio, imaginaron la posibilidad de despedirse en un punto alto:

Michael Cusack y Zach Hadel, creadores de Smiling Friends (Foto: X)

“Desde el principio, desde el primer momento del programa, siempre dijimos: ‘Hombre, qué increíble sería intentar hacer la serie lo mejor posible, ponerle el 110% y luego irnos sintiendo que salimos en la cima, que dejamos al público con ganas de más’, en lugar de que la gente diga: ‘Ah, esa serie sigue al aire’. Después de varios años trabajando durísimo en esto, sin parar, sin ningún descanso, 24/7, llegamos a un punto en el que simplemente sentimos que ese era un buen momento para terminarlo. No querríamos hacer más temporadas a medias, agotados o sin sentirlo de verdad. Eso no es justo para nosotros. Y no es justo para el público darles maldito relleno mediocre.”

Aunque la tercera entrega ya concluyó su transmisión, el dúo anunció que aún faltan dos episodios adicionales que se lanzarán el 12 de abril. Aclararon que no fueron concebidos como un final formal y los describieron como pequeñas piezas sueltas, sin relación temática directa con el cierre. También agradecieron a la comunidad que acompañó el proyecto y celebraron que la serie haya superado cualquier previsión inicial en términos de impacto cultural.

Todos los episodios de Smiling Friends están disponibles en la plataforma de HBO Max.

