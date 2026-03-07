‘Hoppers’ lidera la taquilla del fin de semana mientras ‘¡La Novia!’ y ‘Scream 7’ impulsan la cartelera

La nueva película animada de Pixar lidera la taquilla del fin de semana en Estados Unidos

La taquilla norteamericana vive un fin de semana con varios estrenos y secuelas compitiendo por la atención del público. Entre animación familiar, terror y reinterpretaciones de clásicos literarios, el ranking del viernes muestra a ‘Hoppers‘, la nueva producción animada de Pixar, encabezando la cartelera, mientras otros títulos buscan consolidarse en su recorrido comercial en los cines de Estados Unidos.

También te puede interesar: Remake live-action de ‘Robin Hood’ de Disney queda cancelado tras años en desarrollo

¿Por qué ‘Hoppers’ encabeza la taquilla del fin de semana?

La nueva película animada ‘Hoppers’ logró colocarse en el primer lugar de la taquilla del viernes en Estados Unidos con 13.2 millones de dólares recaudados en 4,000 salas. Las proyecciones de Disney y Pixar apuntan a que el filme podría alcanzar alrededor de 40 millones de dólares para el domingo, una cifra que incluso podría crecer gracias al boca a boca y a la escasez de películas familiares en cartelera.

Póster de ‘Hoppers’ (imagen: Disney/Pixar)

La historia sigue a Mabel, una joven ambientalista de 19 años que utiliza tecnología para transferir su conciencia a un castor robótico con el objetivo de infiltrarse en el mundo animal. El proyecto está dirigido por Daniel Chong, creador de la serie ‘We Bare Bears’, quien también coescribió el guion junto a Jesse Andrews.

También lee: Maggie Gyllenhaal defiende la violencia en ‘¡La Novia!’: ‘Tenía que ser duro de ver’

El elenco de voces incluye a Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy, Dave Franco, Eduardo Franco y Aparna Nancherla. El estreno representa un momento importante para Pixar, que busca consolidar un nuevo éxito original en cines tras varios proyectos recientes con resultados comerciales irregulares.

‘¡La Novia!’ debuta en el Top 3 de la taquilla

En el tercer lugar del ranking aparece ‘¡La Novia!’, la reinterpretación del mito de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal. La película recaudó 3 millones de dólares el viernes en 3,304 cines en Estados Unidos.

La cinta está ambientada en el Chicago de los años treinta y presenta una versión poco convencional de la historia creada por Mary Shelley. La trama sigue a un Monstruo de Frankenstein endurecido por la vida que revive a una mujer asesinada para convertirla en su compañera en el amor, la vida y el crimen.

El reparto está encabezado por Jessie Buckley y Christian Bale, quienes interpretan a la pareja protagonista. También participan Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Annette Bening y Penélope Cruz. El proyecto combina elementos de horror gótico con una narrativa inspirada en historias criminales como las de Bonnie y Clyde.

Las estimaciones iniciales apuntaban a que la película podría recaudar entre 10 y 15 millones de dólares durante el fin de semana, aunque algunos cálculos de la industria sitúan el debut del filme en cifras más cercanas a 6.7 millones.

‘Scream 7’ mantiene su presencia en taquilla

Mientras tanto, la secuela ‘Scream 7’ continúa su recorrido en la cartelera tras su estreno la semana pasada. La película ocupó el segundo lugar del viernes con 3.5 millones de dólares, y se espera que cierre el fin de semana con 16.3 millones.

Esa cifra representaría una caída aproximada del 74% respecto a su primer fin de semana, cuando el filme debutó con 64 millones de dólares en Estados Unidos y 97.1 millones a nivel mundial, el mejor arranque en la historia de la franquicia.

Jessie Buckley en ‘¡La Novia!’ (imagen: Warner Bros.)

Tras dos fines de semana en cines, el total doméstico de la película podría alcanzar 92.3 millones de dólares, una cifra sólida considerando que el proyecto tuvo un presupuesto aproximado de 45 millones.

El ranking del viernes se completa con ‘GOAT’, que sumó 1.5 millones de dólares y apunta a cerrar el fin de semana con 6.1 millones, elevando su acumulado doméstico a 83 millones. En quinto lugar aparece ‘Wuthering Heights’, dirigida por Emerald Fennell, que recaudó 1.2 millones el viernes y podría llegar a 3.7 millones para el domingo, con un total nacional cercano a 78 millones.

Con estos resultados, la taquilla del fin de semana muestra un panorama variado donde la animación familiar lidera la cartelera, mientras otros títulos buscan mantener el interés del público en un mercado cada vez más competitivo.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: ‘Scream’ se convierte en una de las seis franquicias de terror en superar $1,000 millones en taquilla