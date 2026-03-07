Remake live-action de ‘Robin Hood’ de Disney queda cancelado tras años en desarrollo

El proyecto, que iba a ser una película híbrida para Disney Plus, no logró hacerse realidad

Durante varios años, Disney ha apostado por reinterpretar muchos de sus clásicos animados en versiones live-action o híbridas con efectos digitales. Sin embargo, no todos esos proyectos terminan llegando a la pantalla. Uno de los casos más recientes es el de ‘Robin Hood’, la película animada de 1973 que el estudio planeaba adaptar en una nueva versión para su plataforma de streaming.

¿Qué pasó con el remake de ‘Robin Hood’?

El director Carlos López Estrada confirmó recientemente que el proyecto ya no seguirá adelante. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, el cineasta respondió a un usuario que preguntó por el estado de la película con un mensaje breve y directo: “Está muerto, lamentablemente”.

‘Robin Hood’ (imagen: Disney)

El proyecto había sido reportado originalmente en abril de 2020, cuando se dio a conocer que Disney estaba desarrollando una nueva versión de ‘Robin Hood’ para Disney+. En ese momento, el estudio había cerrado acuerdos poco antes de que la industria del entretenimiento se paralizara por la pandemia de COVID-19.

López Estrada explicó en su respuesta que lamenta que la producción no se haya concretado. “Digo “tristemente” porque realmente pensé que había algo realmente especial (¡y original!). Habíamos descubierto una música realmente extraordinaria.”

El cineasta añadió que incluso ha pensado en la posibilidad de retomar la idea de otra forma fuera del estudio: “Sigo soñando despierto con hacerlo de forma independiente con diferentes personajes.”

Un proyecto híbrido entre live-action y animación

De acuerdo con reportes previos, la nueva versión de ‘Robin Hood’ iba a combinar actores reales con personajes creados por computadora. El guion estaba a cargo de Kari Granlund, quien también trabajó en el remake de ‘La dama y el vagabundo’ de 2019.

Aquella película fue notable porque se convirtió en el primer remake de Disney que debutó directamente en streaming en lugar de estrenarse en cines. El proyecto de ‘Robin Hood’ se planteaba dentro de una estrategia similar para Disney+, en un momento en que la compañía buscaba ampliar rápidamente el catálogo original de la plataforma.

La versión animada original de ‘Robin Hood’ se estrenó en 1973 y presentó una adaptación del legendario forajido inglés utilizando animales antropomórficos. En la película, Robin Hood y Lady Marian son zorros rojos, Pequeño Juan es un oso pardo y el príncipe Juan aparece representado como un león.

La producción recaudó más de 32 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos en su momento, cifra equivalente a unos 234 millones de dólares actuales, y obtuvo una nominación al Óscar por la canción “Love”.

Disney continúa con otros remakes

Aunque el remake de ‘Robin Hood’ ya no seguirá adelante, Disney mantiene su estrategia de adaptar clásicos animados en nuevas versiones live-action.

Gal Gadot en ‘Blanca Nieves’ (imagen: Disney)

Entre los proyectos que siguen en desarrollo se encuentra una adaptación de ‘Enredados’, con , que actualmente se encuentra nuevamente en desarrollo activo después de que el estudio pausara su progreso el año pasado. Según reportes, esa decisión estuvo relacionada con el desempeño en taquilla del remake de ‘Blancanieves‘, protagonizado por Rachel Zegler y Gal Gadot.

Al mismo tiempo, el estudio ha tenido resultados positivos recientes con otros títulos. El remake live-action de ‘Lilo & Stitch‘ se convirtió en un éxito comercial importante, mientras que ‘Mufasa: The Lion King‘, dirigida por Barry Jenkins, también tuvo un buen desempeño en taquilla.

Además, Disney prepara nuevas producciones dentro de esta línea, como el remake live-action de ‘Moana‘, dirigido por Thomas Kail y programado para estrenarse este verano. El estudio también trabaja en otros proyectos relacionados con sus propiedades animadas, incluyendo un remake de ‘Hércules’ dirigido por Guy Ritchie y un spin-off centrado en Gastón, el villano de ‘La bella y la bestia‘.

La cancelación de ‘Robin Hood’ muestra que, pese a la popularidad de los remakes, no todos los proyectos logran superar el proceso de desarrollo dentro del estudio. Aun así, Disney continúa apostando por reinterpretar sus clásicos mientras ajusta su estrategia entre estrenos en cines y contenidos para streaming.

Con información de The Hollywood Reporter.

