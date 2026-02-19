Director de ‘The Hunt for Ben Solo’ habla sobre su frustración de no hacer la película: ‘Estamos muy decepcionados’

Nunca nadie se va realmente, así lo dijo Luke Skywalker y los fans esperan que Lucasfilm no se olvide de sus palabras. Steven Soderbergh, el director detrás de películas como Magic Mike, Sexo, Mentiras y Video, ganadora de la Palma de Oro, y Tráfico, ganadora del premio Oscar, acaba de revelar su frustración ante The Hunt for Ben Solo, película en la que invirtió varios años de su vida solo para Disney la rechazara.

Una herida abierta para los fans de Star Wars

Fue el año pasado cuando Adam Driver, actor de Kylo Ren/Ben Solo en la trilogía secuela de Star Wars, soltó en una entrevista con Associated Press, como Pedro por su casa, que en 2021 comenzó a trabajar en una película secuela exclusiva para su personaje:

“Siempre estuve interesado en hacer otra película de Star Wars. Amé al personaje y amé interpretarlo. Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Lo llevamos a Bob Iger y Alan Bergman, y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo podía seguir con vida. Se llamaba The Hunt for Ben Solo y era genial, pero ya no existe, así que por fin puedo hablar de ello.”

Kylo Ren en Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Foto: Lucasfilm)

Esta declaración fue una bomba total para los y las fans de Ben Solo. El personaje se convirtió en uno de los más queridos de la trilogía secuela y su conclusión, vista en Star Wars: El Ascenso de Skywalker, fue una decepción y un golpe al corazón. Que Adam Driver hablara sobre un nuevo proyecto para el personaje encendió las alarmas del fandom. Se impulsaron peticiones, campañas e incluso pagaron por un avión que sobrevolara las oficinas de The Walt Disney Company con un letrero para exigir el desarrollo de la película.

En aquella entrevista, Adam también reveló que había recurrido a Steven Soderbergh y juntos escribieron el guion y lo presentaron a Lucasfilm. Ahora el director se entrevista con BK Mag y comparte su frustración por haber finalizado lo que tenía en mente para Ben Solo:

Entérate: Star Wars: John Boyega admite que las secuelas le fallaron a los fans y propone una versión mejorada

“Todos estábamos frustrados. Fueron dos años y medio de trabajo gratis para mí, para Adam y para Rebecca Blunt. Cuando Adam y yo hablamos de que él lo comentara públicamente, le dije: “Mira, no editorialices ni especules sobre el porqué. Solo di lo que pasó, porque lo único que sabemos es lo que pasó”. La razón que nos dieron fue: “No creemos que Ben Solo pueda estar vivo”. Y eso fue todo lo que nos dijeron. Así que no hay nada más que hacer, salvo seguir adelante.”

Sodenbergh ya tenía todo planeado e incluso el plan de negocio. Sin embargo, los ejecutivos Disney no quisieron llegar lejos en la discusión:

“Yo ya había hecho la película en mi cabeza, y simplemente me dio tristeza que nadie más fuera a poder verla. Pensé que la conversación iba a ser estrictamente práctica, a dónde va esto, cuánto va a costar, y yo tenía una muy buena respuesta para eso. Pero ni siquiera se llegó a ese punto. Es una locura. Todos estamos muy decepcionados.”

¿The Hunt for Ben Solo se hará realidad?

Ben Solo en Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Foto: Lucasfilm)

Los rumores sobre la realización de The Hunt for Ben Solo no dejan de fluir. El medio Boardwalk Times afirma que la película será anunciada en la próxima edición de la D23 en agosto. También que serán los mismos Dave Filoni (nuevo presidente de Lucasfilm) y Josh D’Amaro (nuevo CEO de The Walt Disney Company), quienes revelen la noticia. Pronto comprobaremos si es verdad.

La salida de Kathleen Kennedy como presidenta de Lucasfilm, así como el retiro de Bob Iger de la gran silla de The Walt Disney Company, podría representar una nueva oportunidad para The Hunt for Ben Solo. Star Wars está a punto de entrar a una nueva era y, quién sabe, tal vez el personaje de Adam Driver pueda conseguir la aventura en solitario que merece.

No te pierdas: ‘The Mandalorian & Grogu’: Din Djarin sin casco, easter eggs y todo lo que revela el nuevo tráiler