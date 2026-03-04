Muere Ana Luisa Peluffo, actriz del Cine de Oro mexicano, a los 96 años

La actriz del Cine de Oro mexicano participó en más de 160 películas y es recordada por su trayectoria en cine y TV

La actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, quien tuvo una extensa trayectoria en el cine nacional y formó parte de la generación vinculada al llamado Cine de Oro mexicano, murió este miércoles 4 de marzo de 2026 a los 96 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que informaron que la intérprete falleció en su rancho ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Con más de siete décadas de trabajo artístico, Peluffo participó en decenas de producciones cinematográficas y televisivas que la mantuvieron activa durante gran parte de la historia moderna del entretenimiento en México.

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo, cuyo nombre completo era Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo, nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro. Desde joven mostró interés por las actividades artísticas y con el paso del tiempo comenzó a acercarse al mundo del espectáculo, lo que terminaría definiendo el rumbo de su carrera.

Ana Luisa Peluffo (imagen: IMDb)

Su trayectoria en el cine comenzó a finales de la década de 1940, cuando participó en la película ‘Tarzan and the Mermaids‘ (1948), dirigida por Robert Florey y protagonizada por Johnny Weissmuller en su última aparición como el famoso personaje. Posteriormente continuó trabajando en diversas producciones del cine mexicano.

Entre las películas en las que participó se encuentran ‘La venenosa‘ (1949) y ‘Orquídeas para mi esposa‘ (1954). Con el paso de los años logró consolidar una carrera constante que se extendió durante décadas. A lo largo de su trayectoria intervino en más de 160 películas y compartió pantalla con figuras emblemáticas del cine mexicano como Germán Valdés, Manuel Valdés, Pedro Infante y María Félix.

Una carrera que se extendió por más de siete décadas

La actividad profesional de Peluffo no se limitó únicamente al cine. Con el paso de los años también participó en producciones televisivas que ampliaron su presencia en la industria del entretenimiento mexicano.

En televisión intervino en 17 telenovelas, entre ellas ‘El pecado de Oyuki‘ (1988), ‘Marimar‘ (1994), ‘María Isabel‘ (1997), ‘Soñadoras‘ (1998), ‘Carita de ángel‘ (2000) y ‘Contra viento y marea‘ (2005). También formó parte de series como ‘Mujeres asesinas‘ (2010) y ‘El Mariachi‘ (2014), considerada su aparición más reciente en pantalla.

En el cine continuó trabajando en distintas etapas de la industria. En décadas posteriores participó en proyectos como ‘Pedro Navaja‘ (1984), donde compartió créditos con actores como Andrés García y Sergio Goyri. Su filmografía abarcó géneros como el drama, la comedia y producciones asociadas al llamado cine de ficheras durante los años setenta.

La escena que generó polémica en el cine mexicano

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió en 1955 con la película ‘La fuerza del deseo’, dirigida por Miguel M. Delgado. En esa producción interpretó a Silvia, un personaje que aparece como modelo en una escena ambientada en una clase de pintura.

Durante esa secuencia la actriz aparece desnuda de la cintura para arriba mientras posa para los estudiantes. La escena dura apenas unos segundos, pero provocó controversia en su momento y quedó asociada a la historia del cine mexicano como uno de los primeros desnudos mostrados en pantalla.

Años después, Peluffo habló sobre esa decisión artística en una entrevista. La actriz explicó el contexto desde el que entendía ese tipo de representación:

“Yo había practicado mucho la pintura cuando viví en Brasil, era lo que hacía casi diario y pinté algunos cuadros al óleo y entonces tenía el concepto del desnudo como lo que se ha tenido siempre” (vía Milenio).

También señaló que la escena fue realizada desde una perspectiva artística:

“Un desnudo con respeto, desde luego y no lo hice con ningún morbo porque tenía el concepto de lo qué es artísticamente y se me ocurrió que podía hacer lo del desnudo y me aceptaron”.

En el comunicado difundido tras su muerte, la familia de la actriz pidió respeto durante el proceso de duelo y anunció que los servicios funerarios se realizarán de forma privada, tal como ella lo había solicitado. En el mensaje también se expresó el agradecimiento hacia el público que siguió su carrera a lo largo de los años y que mantuvo vivo el recuerdo de su trabajo en el cine y la televisión.

