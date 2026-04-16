Elizabeth Banks, actriz de ‘Los Juegos del Hambre’, dice que no entiende a las mujeres que votaron por Donald Trump: ‘Debemos ser como Effie’

La actriz, directora y productora Elizabeth Banks, quien ahora mismo se encuentra en medio de las promociones de su nueva serie, The Miniature Wife, aprovechó una entrevista con Bustle para hablar de Donald Trump, del voto femenino blanco en 2024, de su frustración por el mismo y del lugar que debería ocupar la disidencia frente al autoritarismo.

Elizabeth Banks dijo que no entiende a las mujeres que votaron por Donald Trump

Durante su estancia en el pódcast de Bustle, Banks habló de la historia de Effie Trinket como uno de los más potentes que le ha tocado interpretar y recordó que el personaje empieza como parte de un régimen fascista del que obtiene ventajas, pero cambia cuando comprende la brutalidad del sistema que sostenía: “No entiendo a 53% de mujeres blancas que votaron y no votaron por Kamala Harris”.

La actriz fue más allá y dijo que le gustaría que más personas se volvieran “revolucionarias”, usando a Effie como modelo de transformación política. En varias películas de Los Juegos del Hambre, Effie deja de ser una vocera glamorosa del Capitolio y se une a la causa que cuestiona el poder central:

Elizabeth Banks y Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

Entérate: Stephen King advierte sobre el peligro que representa Donald Trump: ‘Está muy enfermo’

“Creo que en “En llamas”, cuando ella dice: ‘Quiero ser parte de este equipo’, y realmente la ves luchando y luego al final, es una revolucionaria… ¡Ojalá más de nosotras nos convirtiéramos en revolucionarias! ¡Effie es el modelo a seguir, chicas!”

Banks nos habla sobre el comportamiento electoral de un sector femenino blanco durante la elección presidencial de 2024, un asunto que en Estados Unidos todavía tiene mucho qué decir sobre raza, conciencia histórica, social, género e intereses de clase. Si bien Banks no desarrolló un argumento sociológico extenso, expuso su perplejidad sobre lo que pasó en Estados Unidos y tiene efectos hasta hoy.

Effie Trinket volverá con la cara de Elle Fanning

Effie regresará al cine este mismo año dentro de Los Juegos del Hambre: Amanecer de la Cosecha. La nueva película, dirigida por Francis Lawrence y escrita por Billy Ray a partir de la novela homónima de Suzanne Collins, se estrenará el 20 de noviembre. La actriz que tomará el relevo del personaje será Elle Fanning, a quien Banks ya dio su aprobación: “Creo que es perfecta… Creo que interpretará ese idealismo ingenuo de dejarse llevar por Snow…”

La historia se ubica 24 años antes de la primera película con Jennifer Lawrence y tiene como protagonista a un joven Haymitch Abernathy durante los 50 Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. La edición obliga a cada distrito a enviar el doble de tributos, con lo que el espectáculo del Capitolio se vuelve todavía más monstruoso. El reparto incluye a Joseph Zada como Haymitch, además de Jesse Plemons, Kieran Culkin, Ralph Fiennes, Mckenna Grace, Whitney Peak, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr. y Glenn Close.

Elle Fanning como la nueva Effie Trinket

La producción arrancó en 2025 y el primer tráiler mostró a una Panem atravesada por el terror estatal y por una rebeldía que todavía no encuentra nombre definitivo. En ese paisaje, Effie aparece antes de convertirse en la mujer que el público conoció con Katniss. Esto nos permitirá ver cómo se construye, muchos años antes, y como se convierte en uno de los personajes más memorables.

Las mejores películas y series de Elizabeth Banks

Para buena parte del público, Banks sigue siendo Effie Trinket en las cuatro películas de Los Juegos del Hambre estrenadas entre 2012 y 2015. Para otros, su cara remite a la saga Notas Perfectas, a la sátira televisiva 30 Rock o su labor en otras producciones como Virgen a los 40 y Magic Mike XXL.

En años más recientes, Banks diversificó su trabajo detrás y delante de cámara. Dirigió Oso Intoxicado en 2023 y antes había encabezado la nueva versión de Los Ángeles de Charlie en 2019. Su proyecto más reciente es The Miniature Wife, serie de Peacock estrenada el 9 de abril donde comparte créditos con Matthew Macfadyen.

Checa esto: George Clooney critica a Donald Trump tras amenazar a Irán: ‘Cuando alguien dice que acabará con una civilización, se trata de un crimen de guerra’