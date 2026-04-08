George Clooney critica a Donald Trump tras amenazar a Irán: ‘Cuando alguien dice que acabará con una civilización, se trata de un crimen de guerra’

El presidente de Estados Unidos escandalizó al mundo tras una reciente publicación en Truth Social

El actor y activista George Clooney participó en un acto organizado por la Clooney Foundation for Justice y no se guardó nada. Aprovechó el espacio para lanzar una condena contra la amenaza que publicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán en su perfil de Truth Social hace un par de días.

¿Qué dijo Donald Trump contra Irán?

La frase que hizo explotar la controversia apareció cuando Trump advirtió en su red social que “una civilización entera podría morir esta noche” si Irán no aceptaba sus condiciones sobre las exigencias ligadas al Estrecho de Ormuz y a la presión militar de Estados Unidos e Israel. El mensaje, una amenaza de aniquilación contra una sociedad entera, propició condenas dentro y fuera de Occidente.

Reportes internacionales señalaron ataques a infraestructura iraní, represalias con misiles y drones, y una carrera diplomática de último minuto para evitar un desbordamiento mayor. Se pidió una prórroga de dos semanas para permitir negociaciones y poco después surgió un cese al fuego temporal con esa misma duración.

George Clooney en Gravedad

Aunque la Casa Blanca trató de presentar la retórica presidencial como una forma de presión estratégica, la amenaza abrió una discusión jurídica delicada. Expertos y organismos recordaron que el ataque deliberado contra civiles o infraestructura civil puede constituir un crimen de guerra bajo el derecho internacional humanitario, sobre todo cuando no existe una justificación militar concreta.

Entérate: Meryl Streep critica a Melania Trump por utilizar un abrigo con la leyenda ‘No me importa’ durante una visita a centro de detención de niños migrantes

George Clooney critica a Donald Trump

Fue en Cuneo, ante unos 3 mil estudiantes de preparatoria, donde George Clooney habló sobre Donald Trump. De acuerdo con el medio ANSA, el actor afirmó:

“Algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien dice que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra. Aún puedes apoyar el punto de vista conservador, pero debe haber una línea de decencia y no debemos cruzarla.”

Clooney también comentó su inquietud por el futuro de la OTAN. Dijo que le preocupaba cualquier intento por desmontar una estructura que ha contribuido a la seguridad de Europa y de buena parte del mundo.

“Me preocupa la OTAN. Ha garantizado que Europa, pero también el resto del mundo, se mantenga seguro. Desmantelar una institución como esta me preocupa. Más allá de muchos errores, creo que Estados Unidos [con la OTAN] también ha hecho muchas cosas extraordinarias que han resistido el paso del tiempo.”

La Clooney Foundation for Justice, fundada por George y Amal Clooney en 2016, trabaja en alrededor de 40 países con causas como los derechos humanos, libertad de prensa y rendición de cuentas.

Naciones Unidas y el Papa León XIV también hablaron

Naciones Unidas expresó su preocupación por declaraciones que sugieren que poblaciones enteras puedan cargar con las consecuencias de decisiones políticas. António Guterres, a través de su portavoz, dijo que no existe objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad ni la imposición deliberada de sufrimiento a civiles.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, fue todavía más lejos al advertir que atacar deliberadamente a civiles e infraestructura civil constituye un crimen de guerra.

El papa León XIV también intervino y calificó la amenaza contra el pueblo iraní como “realmente inaceptable”. Luego respaldó el cese al fuego de dos semanas y reiteró que la negociación sigue siendo la única vía viable para la paz.

Las mejores películas de George Clooney

Además de sus intereses políticos y altruistas, Clooney mantiene una carrera cinematográfica de ensueño. Syriana es la película que le dio su primer Oscar como actor. Mientras que Buenas Noches, Buena Suerte le dio prestigio detrás de cámaras con nominaciones por dirección y guion. Otras famosas son La Gran Estafa y Gravedad.

No te pierdas: Pedro Pascal, Mark Ruffalo y más exigen a Donald Trump el cierre de un centro de detención de ICE en Texas: ‘Los niños está sufriendo’