Andy Serkis confiesa que estaba ‘un poco preocupado’ al recibir un papel en ‘Andor’ por su papel previo en ‘Star Wars’

El actor no estaba seguro de unirse a 'Andor' por su papel previo como Snoke en ‘Star Wars’

Andy Serkis, el actor británico reconocido mundialmente por dar vida a Gollum en la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ y al Supremo Líder Snoke en la saga de ‘Star Wars’, ha revelado que se sintió ‘un poco preocupado’ cuando le ofrecieron un papel en la aclamada serie ‘Andor’. Su principal preocupación era cómo reaccionarían los seguidores más fieles de la galaxia al verlo interpretar a un nuevo personaje, Kino Loy, después de haber sido uno de los villanos más enigmáticos de las secuelas.

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¿Qué preocupación tenía Andy Serkis al unirse a ‘Andor’?

“Simplemente pensé que [los fans] podrían pensar que había una conexión extraña con este nuevo personaje que estaba interpretando”, explicó Andy Serkis en un reciente video. El actor ya había aparecido en el universo de ‘Star Wars’ como Supremo Líder Snoke en ‘The Last Jedi’, un personaje que generó innumerables teorías entre los fans. Temía que su aparición en ‘Andor’ —esta vez en carne y hueso y no mediante captura de movimiento— provocara una nueva oleada de especulaciones que conectaran arbitrariamente a Kino Loy con Snoke.

Líder Supremo Snoke en ‘Los Últimos Jedi’, interpretado por Andy Serkis (imagen: Lucasfilm)

¿Cómo convenció Tony Gilroy a Andy Serkis para participar?

A pesar de sus dudas, Andy Serkis aceptó reunirse con Tony Gilroy, el showrunner de ‘Andor’. Esa conversación fue definitiva. “Pero cuando me reuní con Tony Gilroy, me encantó el punto de vista que tenía para contar esta historia”, señaló el actor.

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“Hablar del fascismo a través de la lente de ‘Star Wars’ me pareció increíble”. Lo que pudo haber sido una simple aparición se transformó en una oportunidad artística única: explorar temas políticos complejos dentro de la galaxia. El personaje de Kino Loy, un prisionero que lidera una revuelta en una cárcel imperial, se convirtió en uno de los favoritos de la crítica.

Los próximos proyectos de Andy Serkis: ‘La caza de Gollum’, ‘Animal Farm’ y ‘The Batman II’

Fuera de ‘Star Wars’, Andy Serkis tiene una agenda repleta de estrenos. El 1 de mayo de 2026 llegó a los cines ‘Animal Farm’ (‘Rebelión en la granja’), su versión animada de la novela de George Orwell, un proyecto que ha desarrollado por más de 15 años y que cuenta con las voces de Seth Rogen, Glenn Close y Woody Harrelson.

Gollum en ‘El Señor de los Anillos’ (imagen: New Line Cinema)

El actor también retomará su papel como Alfred Pennyworth en ‘The Batman II’, la secuela protagonizada por Robert Pattinson que se estrenará en octubre de 2027.

Pero su proyecto más ambicioso es ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’ (‘La caza de Gollum’), prevista para el 17 de diciembre de 2027. Andy Serkis no solo repetirá como la icónica criatura, sino que también dirigirá la película, producida por Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens. Recientemente confirmó que el personaje de Aragorn será interpretado por Jamie Dornan, descartando el regreso de Viggo Mortensen.

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