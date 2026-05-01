‘The Hunt for Gollum’: Andy Serkis revela que Viggo Mortensen está ‘encantado’ con Jamie Dornan como Aragorn

Cuando a mediados de abril se reveló que Jamie Dornan, famoso por producciones como Cincuenta Sombras de Grey, The Fall y Once Upon a Time, interpretará a Aragorn en The Hunt for Gollum, nos dio para pensar. Afortunadamente, el mundo está lleno de posibilidades y las mentes detrás de la nueva película ubicada en la Tierra Media vieron el potencial de Dornan. Ahora Andy Serkis confirma que el mismísimo Viggo Mortensen está muy emocionado con su reemplazo.

Los letrados sabrán que Mortensen no fue la primera opción de Peter Jackson para el papel de Aragorn en la trilogía de El Señor de los Anillos. Quien había obtenido el papel era Stuart Townsend, un actor casi quince años más joven que Viggo. Townsend ya estaba listo para ser el heredero al trono de Gondor; pero incluso habiendo entrenado y formado parte de los ensayos de la película, fue retirado del papel a tan solo unos días del comienzo de la filmación, ¿el motivo? Jackson concluyó que Aragorn necesitaba de un intérprete con mayor presencia y madurez.

Jamie Dornan en 50 Sombras de Grey (Foto: IMDb)

Cabe mencionar que Viggo tampoco estaba encantado con la propuesta de ser Aragorn al comienzo y, de hecho, estuvo a punto de rechazar la oferta. Fue su hijo, el pequeño e instruido Henry Mortensen, fan de Tolkien, quien lo persuadió para formar parte del proyecto. Fue entonces cuando Viggo logró el papel de su vida y el resto es historia.

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Jamie Dornan en como Aragorn

Entrados en contexto, es momento de rescatar las nuevas declaraciones de Andy Serkis para el podcast Happy, Sad Confused. Para el actor de Gollum, el fichaje de Jamie Dornan no deja de ser un acierto total y revela que Viggo Mortensen ya dio su bendición. Sin querer revelar detalles sobre The Hunt for Gollum, Serkis dijo que el equipo está muy feliz con el nuevo talento:

“No quiero, de verdad, de verdad, entrar en eso ahora mismo porque sí quiero reservarlo para más adelante.Voy a guardar cualquier conversación sobre el reparto. Fuera de eso, estamos encantados de que Jamie lo esté haciendo. Quiero decir, estamos absolutamente encantados. Y, por cierto, Viggo también.”

Serkis tampoco perdió la oportunidad de hablar sobre Gollum, ese personaje a menudo poco comprendido por el espectador promedio, pero con muchas capas dignas de investigación literaria y psicológica. El actor británico está consciente del potencial que ahí existe, es por eso que la nueva película aspira a profundizar en un estudio que no tuvo la oportunidad de ser en la trilogía de El Señor de los Anillos o El Hobbit:

Viggo Mortensen como Aragorn en El Señor de los Anillos (Foto: X)

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“Hay muchísimo más que explorar en este personaje tan complejo, quizá el más complejo que escribió [J.R.R.] Tolkien, porque además volvió a él varias veces, ¿sabes? En múltiples ocasiones. Y había un deseo de hacer una serie de películas de regreso a la Tierra Media, y esto parecía una gran puerta de entrada. Poder traer de vuelta a parte del elenco, pero también contar una historia mucho más íntima, un análisis profundo y una investigación psicológica de un personaje que se ha integrado de manera muy amplia en la conciencia colectiva. Así que se siente que hay una relevancia real.”

Los actores de The Hunt for Gollum

Claro que no solo veremos a Jamie Dornan y Andy Serkis como estrellas de The Hunt for Gollum. El reparto también contará con los talentos de Elijah Wood, que a sus 45 años volverá como Frodo Bolsón, el hobbit más famoso de la Tierra Media; Ian McKellen como Gandalf, el maiar que no falló en su misión de proteger a los pueblos libres de Sauron; y Lee Pace, quien curiosamente retomará su papel de Thranduil, el rey de los elfos silvanos del Bosque Negro y padre de Legolas, presentado en El Hobbit.

De acuerdo con el calendario de New Line Cinema, The Hunt for Gollum se estrena el 17 de diciembre de 2027.