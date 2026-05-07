James Cameron y Disney son demandados por Q’orianka Kilcher, actriz que alega el uso no autorizado de su imagen para la creación de Neytiri en ‘Avatar’

Kilcher afirma que el director utilizó su foto para diseñar a la protagonista de su saga

La saga Avatar, una de las franquicias cinematográficas más rentables de todos los tiempos, enfrenta ahora una disputa legal inesperada. La actriz Q’orianka Kilcher presentó una demanda contra James Cameron, Disney y varias compañías relacionadas con la producción de las películas, luego de asegurar que parte de su rostro fue utilizado para diseñar a Neytiri sin autorización.

¿Quién es Q’orianka Kilcher?

Kilcher alcanzó logró el estrella mundial cuando interpretó a Pocahontas en El Nuevo Mundo, película dirigida por Terrence Malick y estrenada en 2005. Tenía apenas 14 años cuando apareció en aquella producción histórica junto a Colin Farrell y Christian Bale.

Tanto la crítica y el pública la recuerda por la serenidad de su actuación y por la manera en que Malick construyó una visión poética del encuentro entre colonizadores ingleses y pueblos originarios en Norteamérica. Aquella interpretación hizo de Kilcher una de las jóvenes actrices indígenas más famosas de Hollywood.

Con el paso de los años apareció en proyectos como The Alienist, Yellowstone, Dora y la ciudad perdida, Sons of Anarchy y Hostiles. También ha participado en causas ambientales y movimientos relacionados con derechos indígenas y protección territorial.

Colin Farrell y Q’orianka Kilcher en El Nuevo Mundo (Foto: IMDb)

La actriz, nacida en Alemania y criada parcialmente en Hawái, pertenece a una familia con raíces indígenas sudamericanas y europeas. Su apellido también se volvió conocido por su parentesco con la cantante Jewel.

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Aunque nunca formó parte oficial de Avatar, el nombre de Kilcher quedó relacionado a la franquicia después de que James Cameron mencionara públicamente, en una entrevista viralizada el año pasado, que utilizó una fotografía de ella como referencia temprana para el rostro de Neytiri.

Q’orianka Kilcher presenta demanda

La demanda fue presentada ante la Corte de Distrito de California y sostiene que Cameron tomó rasgos faciales de la actriz a partir de una fotografía publicada en Los Angeles Times, poco después de verla en El Nuevo Mundo.

Según el documento legal, el equipo creativo habría transformado esa referencia en bocetos y modelos digitales de alta resolución utilizados para construir la apariencia de Neytiri, personaje interpretado finalmente por Zoe Saldaña.

Kilcher afirma que jamás autorizó el uso de su imagen ni tuvo conocimiento de la dimensión real del proceso. La actriz aseguró que durante años creyó que un dibujo firmado por Cameron había sido solamente un gesto personal. El abogado de Kilcher, Arnold P. Peter, emitió un comunicado:

“Lo que hizo Cameron no fue inspiración, fue explotación. Tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una niña indígena de 14 años, los procesó industrialmente y generó miles de millones de dólares en ganancias sin pedirle permiso jamás. Eso no es cine. Eso es robo.”

James Cameron en el desarrollo de Avatar

Por su parte, Kilcher declaró lo siguiente:

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“Cuando recibí el boceto de Cameron, pensé que era un gesto personal, a lo sumo una vaga inspiración relacionada con el casting y mi activismo. Millones de personas se conmovieron con Avatar porque creyeron en su mensaje, y yo fui una de ellas. Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso traspasa una línea muy importante. Este acto es profundamente reprobable.”

La relación de El Nuevo Mundo y Avatar

Desde el estreno de Avatar, muchos fans encontraron similitudes entre la historia de Jake Sully y Neytiri con relatos coloniales ya conocidos en el cine estadounidense. El Nuevo Mundo apareció pronto entre las comparaciones. Ambas películas presentan a un extranjero que llega a un territorio indígena, se enamora de su cultura y desarrolla una relación sentimental con una mujer perteneciente a la comunidad que inicialmente debía observar o controlar.

James Cameron nunca ocultó que Avatar trabaja con narrativas históricas y ambientales. El director unió ciencia ficción con ideas relacionadas con colonialismo, explotación de recursos naturales, imperialismo y resistencia indígena.

Lo que la saga Avatar logró en taquilla

La primera película de Avatar, estrenada en 2009, recaudó más de 2.9 mil millones de dólares a nivel mundial y todavía conserva el título de la cinta más taquillera de la historia. Avatar: El camino del agua, lanzada en 2022, superó los 2.3 mil millones de dólares globales. Aunque Avatar: Fuego y ceniza no fue tan exitosa como sus predecesora, reunió lo suficiente y ahora la saga es acreedora de 6.7 mil millones totales.