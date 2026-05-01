Ni ‘Avatar 3’ ni ‘Proyecto Fin del Mundo’: IMAX reporta caída de ingresos pese a sus grandes estrenos

Las pantallas gigantes se llenan, pero los números cuentan otra historia. IMAX, uno de los nombres que pensamos de inmediato cuando surge el tema del cine espectáculo, cerró el primer trimestre de 2026 con una no tan ligera contracción en sus ingresos, incluso con títulos de gran perfil dominando su cartelera. Este contraste entre la percepción del público y los reportes financieros representa un momento peculiar para la industria.

Entre estrenos recientes, comparaciones con años anteriores y cambios en el consumo, el panorama muestra algunas presiones que no se resuelven solo con grandes producciones. La compañía mantiene su presencia como sinónimo de experiencia cinematográfica premium, aunque el balance económico indica que hay que hacer ajustes en la marcha.

¿Qué es IMAX?

IMAX, además de ser una marca que vemos en la entrada de las salas de cine, es un sistema que redefine la forma en que se proyecta y se captura una película. Fundada en Canadá, la empresa desarrolló una tecnología que maneja pantallas más grandes, sonido envolvente y una imagen con mayor resolución que el estándar.

Proyecto Fin del Mundo con Ryan Gosling

El formato IMAX nos presenta una relación de aspecto distinta, con cámaras especializadas y ese diseño pensado para que nosotros como espectadores nos sintamos inmersos en la escena. Esto ha llevado a que muchos directores adapten sus proyectos para aprovechar ese lenguaje visual único. En años más recientes, la compañía se convirtió en un aliado sin competencia para producciones de gran escala.

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¿Cómo se filma en IMAX?

Filmar en IMAX es todo un reto técnico que va más allá de colocar una cámara distinta en el set. Las cámaras utilizadas son más grandes, más pesadas, más invasivas y generan un nivel de ruido que complica la grabación de escenas. Esa condición siempre obliga a replantear la logística de rodaje.

El formato clásico de 15/70 mm nos da una resolución extremadamente alta, lo que permite capturar detalles que se pierden en otros sistemas. Directores como Christopher Nolan o Denis Villeneuve para dar forma y sentido a esas producción de escala inmensa como Dune o Interestelar. Cabe mencionar que actualmente solo existen 8 cámaras IMAX en todo el mundo.

¿Los ingresos de IMAX cayeron?

Los resultados financieros del primer trimestre de 2026 confirmaron, de acuerdo con Variety, una disminución en ingresos y utilidades. La compañía registró 81 millones de dólares entre enero y marzo, número inferior a los 86.7 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta también mostró una baja, al pasar de 8.2 millones de dólares en 2025 a 6.2 millones en 2026. Aun así, el desempeño superó lo que analistas de Wall Street habían predicho.

Avatar: Fuego y Ceniza de James Cameron

A nivel global, la recaudación en pantallas IMAX alcanzó los 260 millones de dólares, un descenso respecto al año previo. Entre los títulos que impulsaron ingresos recientes se encuentran Avatar: Fuego y Ceniza y Proyecto Fin del Mundo. También contribuyeron producciones como Pegasus 3 y Scream 7, aunque el conjunto no logró igualar el rendimiento del año anterior.

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Grandes películas filmadas en este formato

El formato IMAX se mantiene como una apuesta para proyectos mayores. La Odisea, dirigida por Christopher Nolan y con estreno previsto para el 16 de julio, es uno de los títulos más ambiciosos en este sentido, al haberse rodado completamente con cámaras IMAX.

A esta lista se suman Duna: Parte 3 de Denis Villeneuve y el proyecto The Mandalorian & Grogu dentro del universo Star Wars. Cada uno busca aprovechar las características del formato para ofrecer una experiencia sin igual.

De años previos también destacan Sin Tiempo Para Morir, Tenet, Avengers: Endgame y Guardianes de la Galaxia Vol. 3.