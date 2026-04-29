Christopher Nolan confiesa que hacer ‘La Odisea’ lo tiene tan presionado como cuando trabajó en la trilogía de Batman

La nueva película de Christopher Nolan será uno de los estrenos más grandes del año, pero también un desafío que el propio cineasta reconoce como uno de los más exigentes de su carrera. Tras el éxito de su obra anterior, Oppenheimer, el director se enfrenta ahora a una historia que carga con siglos de tradición, La Odisea.

Aunque el cine épico siempre ha implicado riesgos, en este caso la dimensión del proyecto está más allá de lo habitual. La elección del material, su escala, la ambición y el peso de la obra ponen a Nolan en un terreno que nunca había pisado. En sus manos está la responsabilidad de reinterpretar un relato que ha sobrevivido milenios, y claro, la presión no es mínima.

Christopher Nolan siente mucha presión

En una reciente conversación con AP, el director habló sobre el estado que acompaña la producción. “Hay una enorme cantidad de presión. Cualquiera que se haga cargo de La Odisea está asumiendo las esperanzas y sueños que la gente siente por el cine épico en todas partes, y eso conlleva una gran responsabilidad”, explicó.

Christopher Nolan en el set de La Odisea

La comparación con su experiencia en la trilogía de Batman salió en la charla. Aquel periodo le enseñó a trabajar bajo la mirada del público, en historias donde los personajes ya tienen un lugar en la cultura popular. “Lo que aprendí de esa experiencia es que lo que la gente quiere de una película sobre una historia querida, sobre un conjunto de personajes queridos, es una interpretación sólida y sincera”, añadió.

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El director entiende que se trata de ofrecer una lectura que se una con lo que el público ya conoce. En ese objetivo se juega buena parte del resultado final.

El reto de adaptar La Odisea

Trasladar a la pantalla una obra con más de tres mil años de historia implica decisiones que no cualquiera puede tomar. La película debe encontrar una forma visual que esté a la altura de su dimensión simbólica. Nolan decidió filmar completamente en formato IMAX de 70 mm; este tipo de cámaras, conocidas por su peso y ruido, dificultan algunas escenas pero ofrecen una escala visual que el director considera indispensable para contar la travesía.

Claro que el uso de este formato también impone límites concretos, pues la duración de la película no puede superar cierto tiempo debido a las restricciones del proyector, lo que obliga a ajustar la historia. El director asume este obstáculo como parte del proceso creativo.

A todo lo anterior le agregamos el desafío de representar un viaje lleno de criaturas y conflictos. La historia pide que lo fantástico y lo humano se hilvanen con gracia, algo que Nolan ha explorado antes, pero que aquí adquiere otra escala.

Matt Damon interpreta a Odiseo en La Odisea

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¿De qué trata La Odisea de Nolan y quiénes actúan?

La película mostrará el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, un trayecto repleto de obstáculos que ponen en riesgo su vida y más. Matt Damon protagoniza la historia como Odiseo, acompañado por actores como Anne Hathaway, Zendaya y Tom Holland, entre otros.

Esta historia es la de un hombre que busca volver a casa y que casualmente es un rey, consciente de que su ausencia puede tener consecuencias irreversibles. El estreno está previsto para el 17 de julio, en pleno verano cinematográfico, mes reservado para producciones de gran ambición.

Otras grandes películas del cine épico

El cine épico construyó su legado a partir de obras que unen espectáculo con una gran historia. Títulos como Gladiador, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe, redefinieron el género al inicio del siglo XXI.

En otra línea, Peter Jackson llevó El Señor de los Anillos a la pantalla con tal despliegue técnico y narrativo que nos cambió la vida. La trilogía, encabezada por Elijah Wood, se convirtió en material obligatorio para todo el mundo.

Más atrás en el tiempo, tenemos casos como el de Ben-Hur, con Charlton Heston, o Lawrence de Arabia, dirigida por David Lean, ambas totalmente imperdibles.