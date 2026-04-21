‘Avatar: The Last Airbender’: Actores de voz exigen que la película filtrada se estrene en cines

La nueva película animada, Avatar Aang: The Last Airbender, enfrentó una situación desastrosa antes de su lanzamiento oficial. El proyecto, concebido como una expansión del mundo que conquistó a una generación hace más de 20 años, se vio envuelto en una filtración masiva que alteró su recorrido. Ahora los actores de voz comparten su postura con el público.

¿De qué trata la nueva película de Avatar?

La historia de esta nueva entrega se sitúa años después de la derrota del Señor del Fuego Ozai. Aang ya no es el niño que descubría su destino, y el mundo que ayudó a salvar también ha cambiado. Todos los miembros del equipo Avatar, ya adolescentes cuando terminó la temporada 3, tienen conflictos más complejos y responsabilidades mayores en la nueva cinta.

El proyecto introduce un reparto de voces completamente distinto, con Eric Nam en el papel del Avatar. A su lado aparecen nombres como Dave Bautista, Steven Yeun (quien hace años trabajó en La Leyenda de Korra) y Jessica Matten. Aquellas personas que crecieron con la serie original, siendo niños a adolescentes a principios de los años 2000, ahora pueden ver a sus personajes favoritos con más o menos la misma edad que ellos poseen en la actualidad.

Foto: Paramount

En ese sentido, la película es un puente entre generaciones. Busca continuar una historia que nunca dejó de expandirse en otros formatos, como novelas gráficas y series spin-off.

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¿Cómo reaccionaron los actores de doblaje de Avatar: The Last Airbender a la filtración?

Durante un panel en Supanova Melbourne, los integrantes del elenco original de doblaje compartieron su postura sobre la filtración. Aunque no todos vieron la película completa, sí tuvieron acceso parcial al material, lo suficiente para formarse una opinión sobre su valor visual. En la mesa estuvieron presentes Zach Tyler Eisen (Aang), Jack De Sena (Sokka), Michaela Jill Murphy (Toph), Jennie Kwan (Suki) y Olivia Hack (Ty Lee); esta última fue quien emitió el comentario más extensa:

“Le ehcé un vistazo por encima. El arte se ve hermoso. Mira, esto es lo que pienso: si fuera el estreno oficial, diría ‘no lo vean, porque le quita ingresos a la taquilla’. Paramount ya tiene mi dinero. Ya estoy suscrita. Así que le di una revisada rápida y el arte luce increíble. Aún no la he visto completa. Estrénenla en cines, eso es lo que digo. Y cuando la veas, lo notarás. Quiero decir, es realmente espectacular. El trabajo visual es precioso, así que sí.”

Otros actores coincidieron en que una producción de ese nivel debería aspirar a una exhibición en pantalla grande. Irónicamente, la filtración parece haber incrementado los deseo de ver esta producción en salas de cine.

Foto: Netflix

¿Cómo y quién filtró la película?

El material apareció en línea de forma repentina hace algunos días y comenzó a circular en distintas plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, alcanzando cifras de visualización que superan los diez millones de reproducciones. Paramount declaró haber iniciado una investigación formal sobre la filtración. De acuerdo información de Cyber Digest, el atraco habría sido perpetrado por el usuario IDISSEVERYTHING, quien supuestamente se infiltró en los sistemas de Paramount, descargó la película y la distribuyó.

¿Habrá más películas de Avatar Studios?

La filtración no ha parecer haber frenado los planes a largo plazo dentro del universo de Avatar, pues Avatar Studios continúa desarrollando nuevas producciones que buscan ampliar la mitología creada en 2005. Entre esos proyectos se encuentra otra serie animada y posibles películas que exploran distintas etapas de los personajes de Avatar; los rumores nos hablan de producciones para héroes como Avatar Kyoshi y el Señor del Fuego Zuko.

¿Cuándo se estrena la película filtrada en Paramount+?

Pese al ruido generado por la filtración, la fecha de lanzamiento en streaming permanece sin cambios. La película está programada para llegar a Paramount+ el 9 de octubre, como parte de la estrategia original del estudio para distribuir el proyecto en todo el mundo.

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