‘Avatar: The Last Airbender’: Todo sobre el hackeo de la nueva película que Paramount ya está investigando

La nueva película animada de Avatar: The Last Airbender, The Legend of Aang, sufrió un golpe terrible que desordenó por completo una campaña de estreno. A varios meses de su llegada oficial, material no autorizado empezó a circular en redes y, en muy poco tiempo, la situación pasó a ser una filtración de gran tamaño que ya obligó a Paramount a mover sus piezas internas.

¿Cuándo y cómo se filtró la nueva película de Avatar?

Todo comenzó el pasado 12 de abril, cuando comenzaron a aparecer en X varios clips de la película. El primer brote fueron videos de corta duración publicados por una cuenta anónima, pero el asunto creció con velocidad porque el material permitía ver a los personajes en escenas completas de una cinta que todavía está lejos de su estreno oficial.

Según The Hollywood Reporter, la persona detrás de una de esas cuentas dijo que recibió una copia de la película por medio de un conocido relacionado con ambientes de hackeo, y que primero subió fragmentos “por troleo”, sin pensar que la situación alcanzaría tal escala. A partir de esos primeros clips, el material se expandió a otras esquinas de internet y terminó saliendo del control de cualquiera que hubiera querido contenerlo.

The Legend of Aang: The Last Airbender

Para el 13 de abril ya circulaba en línea la película completa en alta calidad, incluida una versión sin marcas de agua, lo que cambió por completo la dimensión del incidente. En ese punto ya se hablaba de una filtración total de una producción importante de Paramount y Avatar Studios.

Entérate: ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’: Por qué la película no llegará a salas de cine

¿Quién la filtró?

Durante las primeras horas, la versión que más ruido hizo fue la del supuesto “correo accidental” enviado desde Nickelodeon o Paramount a una dirección equivocada. Esa historia circuló en redes y en sitios que cubren el fandom, pero no ha sido confirmada por el estudio, y Paramount y Nickelodeon no han validado públicamente que hubiera ocurrido así ni que el origen haya sido un hackeo en sentido estricto.

The Hollywood Reporter afirma que una fuente interna descartó que la filtración proviniera de una vulnerabilidad en los sistemas de Paramount. También recoge que la copia que recibió uno de los usuarios iniciales parecía ser una grabación de la película, lo cual invita a pensar que había medidas de seguridad, aunque después apareció en circulación una copia de mucha mejor calidad, señal de que varias personas pudieron tener acceso al material por vías distintas.

En este sentido, tal parece que no hay una autoría única sobre el hackeo y no fue un solo usuario quien abrió la compuerta. La fuente cita de THR afirma que “muchas personas tuvieron acceso”, lo cual explica por qué el daño avanzó tan rápido y por qué la película saltó de unos cuantos clips a la difusión mundial en apenas horas.

¿Qué está haciendo Paramount?

Avatar: The Last Airbender en Netflix

Paramount ya abrió una investigación interna sobre el incidente. Como parte de esa pesquisa, la empresa ya descartó que el origen haya sido una falla en sus sistemas, aunque eso no resuelve todavía dónde estuvo exactamente la ruptura de seguridad. Además, la compañía sigue emitiendo retiros por copyright contra los clips y fragmentos que aparecen en X y otras plataformas como TikTok e Instagram.

Una parte del fandom ha querido justificar la piratería con el argumento de que Paramount “merecía” el golpe por haber cancelado el estreno en salas. Esa respuesta, aparte de ser agresiva, coloca a la empresa en una posición todavía más complicada, porque se trata de un tema sobre seguridad digital, enojo del público y frustración artística en un solo incendio.

Varios animadores ya pidieron a los fans no ver la copia pirateada y sostienen que la filtración es una falta de respeto al trabajo invertido durante años.

¿Cuándo se estrena oficialmente?

En diciembre del año pasado, Paramount retiró la película de su calendario en cines para convertir a Paramount+ en el hogar exclusivo de la animación de Avatar Studios. Más recientemente, la propia directora Lauren Montgomery lamentó públicamente esa decisión y sostuvo que la película merece ser vista en pantalla grande. Si no hay otro cambio, The Legend of Aang sigue fechada para el 9 de octubre en Paramount+.

No te pierdas: ‘Avatar: The Last Airbender’ en Netflix: Por qué no se ha estrenado la segunda temporada del live-action