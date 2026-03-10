‘The Legend of Aang: The Last Airbender’: Por qué la película no llegará a salas de cine

El universo de Avatar: The Last Airbender ha demostrado una sorprendente permanencia en la cultura popular. Comenzó como una serie animada de Nickelodeon y terminó convertida en una franquicia transmedia que parece no tener fin. El siguiente proyecto, la película The Legend of Aang: The Last Airbender, busca ampliar esa historia con una producción animada ambientada años después del final de la serie original, una continuación de aquella narrativa que mostrará a los personajes en una etapa distinta de sus vidas.

Pero el camino hacia la realización de los sueños nunca es fácil. Retrasos en el calendario y decisiones corporativas sobre su distribución han colocado a la película en una situación peculiar dentro de la industria del entretenimiento.

De qué trata The Legend of Aang: The Last Airbender

La nueva película se sitúa varios años después de la derrota del Señor del Fuego Ozai, acontecimiento que cerró la serie original emitida entre 2005 y 2008. Aquella historia concluyó con el restablecimiento del equilibrio entre las naciones y con Aang aceptando plenamente su rol como Avatar.

En este nuevo capítulo, el protagonista aparecerá ya como un joven adulto que continúa enfrentando responsabilidades relacionadas con su cultura y con el delicado balance del mundo. La trama girará alrededor de un descubrimiento que podría cambiar el destino de los maestros aire. Aang se entera de la existencia de un antiguo poder que tal vez permita preservar las raíces de su pueblo, cuya desaparición definió gran parte de su vida.

Esa revelación lo empuja a emprender una travesía que atraviesa distintas regiones del planeta. Katara, Sokka, Toph y otros aliados participan en la búsqueda, conscientes de que el hallazgo podría alterar la frágil paz que siguió a la guerra.

El reparto de voces incluye a Eric Nam como Aang, Dionne Quan como Toph Beifong, Jessica Matten como Katara y Román Zaragoza como Sokka. Steven Yeun también participa interpretando a Zuko, mientras que Dave Bautista presta su voz al antagonista principal.

La dirección corre a cargo de Lauren Montgomery, quien participó en la serie original como artista de storyboard y posteriormente colaboró como productora supervisora en La Leyenda de Korra.

Por qué la película no llegará a salas de cine

Durante gran parte de su desarrollo, la película fue concebida como un estreno cinematográfico. Paramount había fijado inicialmente una fecha para su llegada a salas, pero la estrategia cambió con el paso del tiempo. El proyecto experimentó varios ajustes en su calendario. Primero se movió de 2025 a enero de 2026, luego volvió a cambiar de fecha y finalmente la compañía optó por abandonar el lanzamiento tradicional en cines.

La decisión se anunció a finales de 2025 junto con la aprobación de una nueva serie animada titulada Avatar: Seven Havens. Ambas producciones forman parte de los planes de Avatar Studios para expandir el universo de la franquicia.

Con ese movimiento, Paramount determinó que la película debutará directamente en Paramount+, el servicio de streaming que ya alberga la serie original y las temporadas de La Leyenda de Korra.

Lauren Montgomery expresó públicamente su opinión sobre ese cambio después de finalizar el proyecto. En una publicación en Instagram confirmó que la producción había terminado tras cuatro años de trabajo.

“La película de Aang está oficialmente terminada. Proyectamos el corte final para el equipo y celebramos el final de un viaje de cuatro años”, escribió la directora.

También defendió el resultado de la producción y habló sobre la decisión de mover el estreno al streaming. “¡La película es increíble! Puede que eso no signifique mucho viniendo de la directora… La reciente decisión de movernos del estreno en cines al streaming podría dar la impresión de que la calidad no era suficiente, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. ¡Esta película merece verse en la pantalla grande!“

The Legend of Aang: The Last Airbender finalmente llegará a Paramount+ el 9 de octubre.

¿Y el live-action?

Las temporadas dos y tres de la serie live-action en Netflix se terminaron de grabar el año pasado. Actualmente se encuentran en fase de postproducción y sin fecha de estreno.

