Actor de ‘Titanic’ admite que rechazaba trabajar con James Cameron antes de aceptar la película

La historia de ‘Titanic’ suele contarse desde sus récords, su complicado rodaje y su lugar dentro del cine comercial de los años noventa. Sin embargo, una nueva declaración de Eric Braeden, uno de los actores que formó parte del elenco de la cinta, ofrece una mirada distinta al proceso que lo llevó a participar en la película dirigida por James Cameron.

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¿Por qué Eric Braeden no quería hacer ‘Titanic’?

Eric Braeden, conocido por interpretar a Victor Newman en ‘The Young and the Restless’ desde 1980, habló recientemente en el podcast Still Here Hollywood, conducido por Steve Kmetko, sobre su experiencia previa a sumarse a ‘Titanic’. El actor germano-estadounidense reveló que, en un inicio, no estaba interesado en aceptar el papel de John Jacob Astor IV, uno de los pasajeros históricos representados en la película.

Eric Braeden en ‘Titanic’ (CBS vía Getty)

De acuerdo con el actor, su esposa y su hijo lo animaron a considerar la oportunidad porque implicaba trabajar con James Cameron. Braeden, sin embargo, no veía el proyecto con el mismo entusiasmo. “No quería hacerlo”, contó durante la entrevista. Luego recordó que su familia le decía: “‘Tienes que trabajar con James Cameron.’ Le dije: ‘Me importa un carajo James Cameron’”.

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La resistencia de Braeden no se debía únicamente al director. Después de leer el guion, el actor tampoco quedó convencido con el tamaño de su papel. Según explicó, el personaje de John Jacob Astor IV “no era grande”, por lo que la participación no le parecía especialmente atractiva en ese momento.

Una mala experiencia durante el casting

El proceso tampoco mejoró con su primera reunión de casting. Braeden recordó que llegó puntual, pero la directora de casting se presentó tarde y, según su versión, tuvo una actitud que le pareció despectiva. La situación lo incomodó lo suficiente como para abandonar el lugar.

El actor describió posteriormente a esa directora de casting como una “p**ra arrogante” y contó que, después de esa experiencia, habló con su agencia para dejar claro que no quería volver a pasar por algo similar. “No me vuelvas a mandar a ver a esos mier… nunca más”, dijo que les comentó.

Semanas más tarde, sin embargo, el proceso cambió. Braeden fue contactado de nuevo y le informaron que James Cameron quería reunirse con él. En esa nueva etapa conoció mejor el papel que interpretaría y terminó regresando. También se encontró otra vez con la misma directora de casting, quien le pidió leer dos líneas frente a la cámara.

James Cameron ya conocía su trabajo

Con el paso del tiempo, Braeden entendió que aquella audición no era tan necesaria como parecía. Según el actor, James Cameron ya estaba familiarizado con su trabajo en ‘Colossus: The Forbin Project’, película de ciencia ficción de 1970 en la que Braeden interpretó al doctor Charles Forbin. El actor aseguró que Cameron era admirador de esa cinta, y que eso influyó en su elección.

Escena de ‘Soy el rey del mundo’ en ‘Titanic’ (imagen: 20th Century Fox)

Aunque al principio no quería formar parte de ‘Titanic’, Braeden terminó hablando bien de la experiencia. Describió a Cameron como un “genio”, un hombre “extremadamente brillante” y “[fue] un placer trabajar con él.” También tuvo comentarios positivos para Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, a quienes llamó “muy agradables”.

Su participación en la película fue limitada porque, al mismo tiempo, seguía trabajando en ‘The Young and the Restless’. Aun así, terminó formando parte de una de las películas más exitosas de la historia del cine. Estrenada en diciembre de 1997, ‘Titanic’ ganó 11 premios Oscar y consolidó a James Cameron como uno de los directores más importantes del cine comercial contemporáneo.

Con información de Coming Soon.

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