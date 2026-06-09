Ari Aster revela que escribió una precuela de ‘Hereditary: El Legado del Diablo’

Aunque usted no lo crea, Ari Aster acaba de abrir una puerta hacia el mundo de Hereditary: El Legado del Diablo, película que, de acuerdo con las nuevas declaraciones del cineasta, tiene una historia previa, al menos en papel. Aster habló del tema tras una función especial de su ópera prima en el Egyptian Theatre, donde reveló que ya escribió una precuela del filme que nos traumatizó a todos.

¿Qué dijo Ari Aster sobre su precuela secreta de Hereditary?

Todo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección de El Legado del Diablo. Aster contó que el proyecto existe como guion, aunque no parece estar cerca de transformarse en película. “Escribí una precuela de esto”, dijo el director. También aclaró que no ha encontrado el momento adecuado para realizarla: “Nunca parece el momento correcto. Es una precuela, no una secuela, así que no sé hacia dónde va esto”.

Es verdad que Ari Aster no posee una larga filmografía, pero cada uno de sus componente se quedó para siempre en la memoria de quienes gustan del terror psicológico o de la comedia negra. En la misma entrevista, el director recordó que Danny DeVito trató de financiar El Legado del Diablo pero no lo consiguió; lo que contó a continuación es digno de mito hollywoodense, pues terminó en manos de un mecenas que resultó ser una pesadilla:

Toni Collette en Hereditary: El Legado del Diablo

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“Estaba en manos de un financista que era, ¿cómo decirlo?… peor. Me da miedo decir su nombre porque podría reaparecer en mi vida. Era realmente una pesadilla. Yo le había entregado mi vida, le había entregado la película. Me tenía completamente en sus manos. De hecho, fue uno de los periodos más oscuros de mi vida; terminar esta película e intentar protegerla, evitar que todo explotara por los aires.”

El Legado del Diablo, festival del trauma

Originalmente titulada Hereditary, la película llegó a cines en 2018 con Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro y Gabriel Byrne en el reparto. La historia tiene como personajes centrales a los Graham, una familia que empieza a fracturarse tras la muerte de la abuela materna, aunque pronto descubren que el duelo sólo era la superficie de algo mucho más terrible.

En Hereditary no hay momentos de alegría. La película está confeccionada para llevarnos hasta las profundidades más terribles de la mente y deja a la inocente familia Graham a merced de una oscuridad de la que no pueden escapar. Quizá esa es la parte más depresiva, que los personajes jamás tuvieron oportunidad contra la abuela Ellen y su culto a Paimón. En este sentido, el dolor y el horror de Hereditary provienen de la tristeza y miseria humana, no de los elementos sobrenaturales.

De Midsommar a The Strange Thing About the Johnsons

Alex Wolff y Milly Shapiro

Después de Hereditary, Aster dirigió Midsommar: El terror no espera la noche, otra historia sobre pérdida con una espléndida Florence Pugh que llevó su salud mental hasta las últimas consecuencias a través de Dany, el personaje principal. En apariencia, la película cambia la oscuridad por el sol blanco de una comunidad sueca en la que todo parece ser folclore sano; en el fondo, mantiene la misma obsesión por los vínculos que se pudren hasta convertirse en horror.

Para entender su estilo más oscuro conviene volver a The Strange Thing About the Johnsons, el cortometraje que realizó durante su etapa formativa y que todavía causa incomodidad por su premisa tabú; está gratis en YouTube. Aborda el desgarrador tema del abuso sexual en un contexto familia, espacio que debería ser seguro, pero que para muchas víctimas tristemente no lo es. Ese corto, junto con Munchausen y otros trabajos tempranos, muestra que Aster llegó al largometraje con una mirada afilada que tal vez para algunos sería motivo de una visita al psiquiatra.

Por ahora, la precuela de Hereditary no tiene luz verde ni fecha, pero tal vez es cuestión de tiempo para verla hecha realidad.

Con información de Variety.

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