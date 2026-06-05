De ‘Daredevil’ a ‘God of War’: El viaje de Deborah Ann Woll como nueva líder de una franquicia multimillonaria

Deborah Ann Woll, famosa por True Blood y Daredevil, protagonizará God of War: Laufey, nueva entrega de una de las franquicias más poderosas de PlayStation. La actriz de 41 años queda de esta manera al frente de una marca que vendió más de 66 millones de juegos a nivel mundial y que ahora cambia de protagonista para inspirarnos a luchar junto a una guerrera más hábil que el mismo Kratos.

Ann Woll ya había entrado a ese universo como Faye en God of War Ragnarök, pero ahora su personaje deja de ser memoria y se convierte en la estrella jugable. PlayStation reveló que la actriz regresa para liderar el elenco de God of War: Laufey, anunciado durante el esperado State of Play de 2026. Es momento de repasar la carrera de una actriz que por un tiempo se pensó sin oportunidades, pero ahora está de vuelva para brillar como nunca.

Los inicios de Deborah Ann Woll

Deborah nació en Brooklyn, Nueva York, el 7 de febrero de 1985, y se formó en la Universidad del Sur de California, donde estudió actuación. Su carrera empezó con papeles invitados en televisión, dentro de series como Life, ER, CSI: Crime Scene Investigation, Mi Nombre es Earl y El Mentalista.

Deborah Ann Woll en Daredevil

También participó en la película televisiva Aces ‘N’ Eights, y más tarde se abrió camino en cine con títulos como Mother’s Day, Seven Days in Utopia, Catch .44, Ruby Sparks, The Automatic Hate, Escape Room y Escape Room: Tournament of Champions.

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Su reinado en True Blood

Uno de los grandes papeles de su vida se hizo público en 2008, cuando HBO la eligió para interpretar a Jessica Hamby en la espectacular True Blood. El personaje nació como la joven convertida por Bill Compton, pero evolucionó hasta volverse una de las figuras más queridas de la serie por su belleza e ingenio.

Jessica fue perfecta para Woll porque jamás la redujo a criatura sobrenatural unidimensional y, en lugar de eso, la interpretó como una adolescente asustada, hija furiosa, mujer deseante y vampira en aprendizaje. Ella le aportó una vulnerabilidad que nos impidió mirar al personaje como un simple adorno.

La llegada a Daredevil y nueva oportunidad en Born Again

En Daredevil, Woll encontró un papel muy distinto al de Jessica, Karen Page, investigadora y periodista que empezó como sobreviviente de una conspiración corporativa y llegó a ser el interés amoroso de Matt Murdock. La vimos como Karen en Daredevil, The Defenders, The Punisher y, años después, Daredevil: Born Again. La serie original de Netflix fue cancelada en 2018 y, por algún tiempo, Karen Page sintió que se había quedado sin oportunidades de trabajo.

En 2020, declaró para Joe Quesada que había perdido la confianza en sí misma:

Deborah Ann Woll como Faye (Laufey) en God of War: Ragnarok

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“Simplemente me pregunto si volveré a trabajar, si alguien querrá trabajar conmigo otra vez y si todavía conservo lo que tenía; todas esas cosas que dan miedo. Y una parte de mi cerebro me dice: ‘No, solo estás exagerando, tranquilízate’. Pero la parte de mí que ama actuar, y el problema de ser artista, actor o dedicarte a cualquiera de estas profesiones en las que pones una parte de tu alma en tu trabajo, es que eso termina convirtiéndose en una parte de tu identidad.”

En la misma entrevista, Deborah reveló que, tras la cancelación de Daredevil, ya llevaba dos años sin trabajar:

“Si no estoy actuando, no estoy segura de quién soy. Y como ha pasado tanto tiempo desde la última vez que realmente pude hacerlo, estoy teniendo algunas dificultades para mantener mi autoestima, mi sentido de valor personal… No he conseguido un trabajo como actriz desde entonces, y eso ha sido muy duro para mí. Así que incluso antes de que la COVID pusiera al mundo de cabeza, ya estaba lidiando con todo esto.”

Por fortuna la tuvimos de regreso en Daredevil: Born Again y mucho más.

Paso por Ragnarök y protagonista en God of War: Laufey

Woll entró a la saga de Santa Monica Studio en God of War Ragnarök, donde interpretó a Faye mediante voz y captura de movimiento. En aquella secuela dio vida a un personaje muerto antes de que la aventura principal comenzara, pero su presencia ordenaba gran parte del viaje de Kratos y Atreus.

Deborah Ann Woll en Tru Blood

God of War: Laufey cambia ese lugar secundario por completo, pues Woll retoma a Faye y es el personaje principal del nuevo juego, acompañada por Jack Quaid como Phranque y Perlina Lau como Rue. La historia lleva a Faye al Everywhen, el más allá de los dioses, donde los jugadores controlarán a la guerrera en lugar de Kratos, con un estilo más ágil y mágico.

¿Quién es Laufey en la saga God of War?

Laufey, o Faye, es la segunda esposa de Kratos y madre de Atreus, cuya muerte inicia el relato en God of War de 2018. En la mitología de la saga, Faye es una guerrera gigante que conocía secretos sobre el destino de Kratos y Atreus y preparó un camino que ambos tardaron mucho en comprender. En el nuevo juego, ella despierta en Everywhen y debe pelear para proteger a su familia de un peligro mayor; el argumento se desarrolla en paralelo a los sucesos del juego de 2018.

Sobre su labor en God of War: Laufey, Deborah Ann Woll declaró:

“No puedo enfatizar suficiente la extraordinaria experiencia que ha sido formar parte de este videojuego. Es absolutamente uno de los mejores trabajos de mi carrera y todos estamos muy emocionados por verlos jugar y experimentarlo. Por favor, sepan que los amamos y que en cada momento trabajando en esto ustedes siempre estuvieron en nuestras mentes, y esperamos haber hecho algo que los sorprenda.”

God of War: Laufey será un exclusivo de PlayStation 5, pero Sony y Santa Monica Studio aún no han anunciado fecha oficial de lanzamiento.

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